Klastotės ne puošia, o juokina

Žinomų pasaulyje mados namų ir dizainerių sukurtos rankinės, batai, saulės akiniai, drabužiai ir aksesuarai, kvepalai šiandien vis dar laikomi statuso ir prabangos rodikliu. Tiesa, už kokybę vardą ir idėjas tenka mokėti. Ir nemažai. Dėl to pasaulyje klesti padirbinių ir klastočių verslas, o nemažai vartotojų, net ir žinodami, kad įsigyja padirbinius, džiaugiasi ir puikuojasi daiktais, kurie nuo originalių dažnai skiriasi ir kaina, ir kokybe, ir išvaizda.

Didieji mados namai kasmet rengia didžiulius šou ir investuoja į reklamos akcijas, kad jų sukurti daiktai taptų vartotojų geidžiami ir patrauklūs. Jokia naujiena, kad atitinkamo modelių, formos ir spalvų rankinės tampa tokios geidžiamos, kad dažnai jas norinčioms įsigyti moterims tenka netgi laukti, kol galės įsigyti. Žinodami tai, klastočių meistrai nedelsia ir skuba pasiūlyti trokštamą daiktą už patrauklią kainą. Klastočių nesudėtinga įsigyti daugelyje Europos didmiesčių gatvių, paplūdimių, turgelių. Kartais jie pasirodo netgi anksčiau, nei įvyksta pasaulinė vieno ar kito gaminio premjera.

Agnė Jagelavičiūtė, su suklastota „Louis Vuitton“ rankine pasirodžiusi vakarėlyje, specialiai ant jos užrašė: „padielka“.

Netgi juokaujama, kad kinai labai akylai stebi kone visus didžiųjų mados namų šou net nuo stogų, kad galėtų netrukdomi per nuotolį nukopijuoti, kas bus populiaru ir madinga ateinančiais metais ir aplenkti didžiuosius mados korifėjus. Tiesa, padirbiniai nuo originalų dažnai skiriasi metalinių detalių, pamušalo, medžiagų, iš kurių pagaminti (jei tai rankinės) kokybe. Vartotojai, įsigyjantys juos mados namų butikuose tai atskiria labai greitai ir padirbinių jiems neįsiūlysi net veltui. Tačiau tie, kurie svajoja apie prabangią rankinę ir negali sau to leisti, dėl svajonės perka padirbinį. Prieš keletą metų dizainerė Agnė Jagelavičiūtė, su suklastota „Louis Vuitton“ rankine pasirodžiusi vakarėlyje, specialiai ant jos užrašė: „padielka“ (išvertus iš rusų kalbos – padirbinys). Daugeliui tai kėlė šypsenas. Deja, nemažai vartotojų dėl to nesuka galvos ir perka tai, kas populiaru ir madinga, nepaisydami, ar tai klastotė.

Psichologai tokį reiškinį vadina noru pasipuikuoti bet kokia kaina. Kita vertus, kai kone kas antra moteris ir netgi nedideliuose miesteliuose nešioja rankines su žinomo dizainerio ar mados namų inicialais, suprantam, kad tai – ne originali prekė. Tokių nenusipirksi turguje ar gatvėje, nes įprastai vardiniai daiktai parduodami mados namų butikuose specialiose pakuotėse, turi serijos numerį ir sertifikatą, atitinkami ženklai būna ir nematomose vietose, pvz., pamušale, užtrauktuko vidinėje pusėje ir pan. Tiesa, retkarčiais originalų daiktą galima įsigyti antrų rankų parduotuvėse, tačiau tai tikrai nebus naujo sezono daiktas. Užtat mados sekėjamas patariama apsilankyti žinomų ir daugeliui įperkamų prekės ženklų parduotuvėse, kurios siūlomi daiktai taip pat atliepia sezono mados tendencijas ir yra įperkami daugeliui.