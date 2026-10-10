Kiek kainuos Lietuvos šeimai ši žiema?

Priminti, kodėl mes dar kartą esame patekę į dabartinę energijos krizę, tikriausiai jau nėra prasmės. Jau septynis mėnesius tęsiasi konfliktas Artimuosiuose Rytuose, kuris sutrikdė naftos, jos perdirbtų produktų ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimo grandines pasaulyje. Situaciją energijos rinkose blogina ir sumažėję naftos perdirbimo pajėgumai Rusijoje (dėl Ukrainos atakų), Kinijos (nuo liepos švelnėjantys) ir Rusijos dyzelino eksporto ribojimai. Padėtį dar gali pabloginti ir JAV svarstomas dyzelino eksporto ribojimas.
Taigi šiemet Kalėdas tikrai vagia energijos kainų Grinčas, o jį sustabdyti net pritaikius nacionalines priemones gali būti sudėtinga.
Be to, ES dujų saugyklų užpildymo lygis yra istoriškai žemas, todėl ES atsakingi pareigūnai jau ragina šalis riboti paklausą, t. y. taupyti energijos išteklius. Jei iki šiol mes energijos krizę matėme tik kaip susijusią su kainomis, tai dabar iki mūsų gali atsiristi dar ir išteklių trūkumo krizė. Galiausiai, laukiame maisto kainų brangimo bangos (kuri, laimei, dar neatsirito, bet po truputį ritasi link mūsų), o Europos centrinis bankas, siekdamas suvaldyti infliaciją euro zonoje, vėl pradėjo didinti palūkanų normas.
Klausimas paprastas ir svarbus kiekvienam: ar dar kvėpuosime ateinančio šildymo sezono pabaigoje ir kiek vis dėlto reikia planuoti papildomų išlaidų būtiniausioms reikmėms?
Artėjantis šildymo sezonas truks septynis mėnesius nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. Taigi bandome suskaičiuoti, kiek skirtingų pajamų šeimoms kainuos papildomos išlaidos dėl pagrindinių prekių ir paslaugų brangimo – t. y. kiek kainuos būtiniausių prekių ir paslaugų, kurių žmonės negali lengvai atsisakyti, brangimas.
Tarkime, palyginkime tris namų ūkius, kuriuose du žmonės uždirba po minimalų mėnesinį atlyginimą (mažesnių pajamų namų ūkis), vidutinį atlyginimą (vidutinių pajamų namų ūkis) ir didesnį už vidutinį atlyginimą (didesnių pajamų namų ūkis; žr. lentelę). Darant prielaidas apie vidutinį jų turimo būsto dydį, išlaidas šilumos energijai, elektrai, degalams (dyzelinui) ir maistui bei minimų prekių metinius kainų pokyčius, galima apskaičiuoti viso šildymo sezono (septynių mėnesių) papildomas išlaidas skirtingų pajamų namų ūkiams.
Jei prognozuojama, kad šildymo kainos šį sezoną bus apie 13–25 proc. didesnės, elektros kainos – iki 20 proc., dyzelino kainos jau yra apie 50 proc. didesnės, o maisto kainos, tarkime, kiltų ribotai – tik 3 proc. (čia kuklus vertinimas), tada mažesnių pajamų namų ūkis artėjančiam sezonui turi numatyti 660 eurų didesnes išlaidas būtiniausioms prekėms, vidutinių pajamų – 1 027 eurus, didesnių pajamų – net 1 784 eurus. Čia, žinoma, daroma prielaida, kad namų ūkiai nekeistų savo vartojimo įpročių ir nebūtų taikomos jokios energijos kainų mažinimo priemonės.
Kitaip tariant, žinant, kad Lietuvoje žmonės Kalėdų stalui išleidžia (priklausomai nuo pajamų) nuo 100 iki 250 ir daugiau eurų, o Velykų stalui 50–200 eurų, vadinasi, mažesnių pajamų namų ūkiai jau prarado šių metų Kalėdų ir Velykų stalus, o klausimas, ko dar gali tekti atsisakyti, kad būtų subalansuotos bent šių metų būtiniausios išlaidos.
Ir čia tik labai menka viso problemos vaizdo dalis. Lietuvoje tik apie 60 proc. namų ūkių sudaro du asmenys. Šalyje daug ir daugėja namų ūkių, kuriuose gyvena vienas asmuo, vadinasi, ir pajamos yra tik vieno asmens. Tokiu atveju papildomos išlaidos šildymui ir degalams tampa sunkiai pakeliama finansine našta.
Taigi šiemet Kalėdas tikrai vagia energijos kainų Grinčas, o jį sustabdyti net pritaikius nacionalines priemones gali būti sudėtinga.
Naujausi komentarai