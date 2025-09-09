Keturių darbo dienų padebesiai

Suprantama, kai trūksta originalių vadybos idėjų, jas galima kompensuoti protezuotais įsivaizdavimais. Sapnuojama, esą bendrąjį gėrį sukurs ne darbas, našumas ir pastangos, o vienos papildomos dienos tinginystė.
Prisipezėta iki to, kad darbuotojas tuomet bus labiau motyvuotas ir padarys daugiau nei per dabar įprastą darbo laiką. Būta ir daugiau viešųjų kliedesių apie šią kvaziiniciatyvą, galinčią lemti milijardinius nuostolius privačiam sektoriui ir sykiu valstybei.
Tačiau realybėje reikėtų ne keturių dienų darbo savaitės, o pirmiausia elementaraus mokymosi dirbti. Kodėl pas mus, pvz., kavinėse vyrauja tragiškas aptarnavimas? Todėl, kad nuo mažų dienų niekas nebeskiepija su darbu susijusių pastangų kurti rezultatus ir uždirbti būtent iš jų.
Kavinių savininkai sako, kad ilgiausiai „ištempia“ padavėjai iš kaimų arba mažų miestelių, kur jaunuomenė yra įgijusi fizinio darbo patirties. O viešojo maitinimo įstaigose įsidarbinę didmiesčių jaunuoliai prasikamuoja kelias dienas, meta prijuostę ant grindų ir pabėga pro artimiausią virtuvės langą. Čia iš serijos „Kodėl taip turėčiau sunkiai dirbti?“
Iš tiesų – kodėl? Jauni žmonės mato nesibaigiantį vegetavimą šiltose biudžetinėse vietovėse su ilgesnėmis nei privačiame sektoriuje atostogomis, premijomis už nieką ir tingėjimui adaptuotomis tarnybinėmis instrukcijomis. Kam tada stengtis vardan veiklos rezultato? Gi galima leisti laiką darbe žiopsant „tiktoką“ arba kas 20 minučių skelbiant valandos kavos pertraukėles, kaip įprasta veltėdžių konferencijose.
Didžiausia bėda ir nelaimė – net ne beprotiška keturių dienų darbo savaitės idėja, o vis labiau įsigalinti veiklos apatija, kuri yra civilizuotos visuomenės žlugimo pranašė.
P. S. Dėl didelių valstybės išlaidų viešajam sektoriui prie bankroto priartėjusi Prancūzijos vyriausybė prakalbo apie šešių dienų darbo savaitę.
Naujausi komentarai