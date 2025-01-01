Kauno meras: trūkt už vadžių – vėl iš pradžių

Bene analogišką tyrimą prieš keletą metų jau buvo atlikusi „čekiukų“ epopėjos veikėjo, konservatoriaus Andriaus Vyšniausko, vadovaujama Seimo Antikorupcinės komisijos darbo grupė. Tyrimą atliko ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Kokios buvo visų šių tyrimų išvados atspėti nesunku. Rasti smulkūs neatitikimai, susiję su nesibaigiančiais biurokratijos procesais. Prieš keletą metų STT, Viešųjų pirkimų tarnyba surašė rekomendacijas, į logiškas ir įgyvendinamas Kauno savivaldybės administracija atsižvelgė. Pasibaigė net ir vykdyta rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena. Tiek to „tyrimo“ ir naudos iš jo.
Juokingiausia, kad „didžiųjų tyrėjų“, t. y. antikorupcinės komisijos tyrimo darbo grupės išvados panašu buvo nurašytos nuo STT ir Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktų pastebėjimų. Žinoma „tyrėjai“ atsirinko tuos fragmentus, kurie jiems tiko pagal jų nuomonę, ne faktus.
Prieš keletą metų stiklinėje sukeltos audros dulkės greitai nusėdo, iki momento, kuomet liberalams ir konservatoriams toptelėjo, kad iki savivaldos rinkimų liko pusantrų metų. Reiškia atėjo metas veikti!
Dar kartą buvo ištraukta jau ištirtų viešųjų pirkimų korta. Nors visiškai mušta, bet jei geriau nieko nesugalvoji – bus tinkama.
Visa su viešaisiais pirkimais susijusi informacija yra viešai skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos sistemoje. Kelių mygtukų paspaudimu galima rasti visas šalies savivaldybių sudarytas sutartis, susitarimus. Bet Seimo Antikorupcijos komisijos nariai nesivargina, kam dirbti patiems, jei gali apkrauti savivaldybės darbuotojus juos atitraukiant nuo jų tiesioginių darbo funkcijų atlikimo. Finale gaus šūsnį dokumentų, kurių, tikiu, net neskaitys. Viską iliustruoja V. Gailiaus frazė komisijos posėdžio metu: „Politinis fonas yra iš tikrųjų šiandien dienai vertas mūsų komisijos dėmesio“.
Kadangi V. Gailius Kauno administracijos darbuotojams minėjo, jog kam jau kam, bet jam nereikia aiškinti, kaip savivaldybėse organizuojami viešųjų pirkimų konkursai, vykdomi infrastruktūriniai darbai ir kaip tik išskirtiniais atvejais yra sudaromi susitarimai dėl papildomų darbų bei projekto keitimo, tai siūlau šiam „tyrėjui“ pavartyti jo meravimo metu kiek buvo sudaryta sutarčių, jų keitimų. Galėtų atlikti lyginamąją analizę su Kaunu.
Tik užmetus akį į Joniškio rajono savivaldybės, kuomet jai vadovavo liberalas V. Gailius, sudarytas sutartis ir susitarimus matosi, kad vykdyta papildomų susitarimų, o projektų vertės procentiškai augo ženkliai. Tik keli pavyzdžiai:
inžinerinio statinio Stadiono takas 16, Joniškyje, rekonstravimo sutartis. Pradinė sutarties vertė – 1 300 000,55 Eur su PVM. Sudaryti keturi susitarimai, sutarties vertė padidėjo 14,8 proc.;
Joniškio Algimanto Raudonikio mokyklos kapitalinio remonto darbų I ir II etapai. Pradinė sutarties vertė – 491 799,97 Eur su PVM. Buvo sudaryti šeši susitarimai, o sutarties vertė padidėjo 10,44 proc.
Palyginimui: KMSA sudarytos Bitininkų g. rekonstravimo pradinė sutarties vertė – 2,7 mln. Eur. Buvo sudarytas vienas susitarimas dėl papildomų darbų ir sutarties vertė padidėjo 2,72 proc. Šiuo metu statomo Santakos tilto, didžiausios vertės statinio Kaune, pradinė sutarties vertė 115 mln. Eur, iki šiandien sudaryti 4keturi susitarimai, vertė padidėjo 5,2 proc. Panašu, kad politikų vadovaujama komisija ieško ko nepametusi, nes analogiškos sutartys ir susitarimai daromi kasdien visoje šalyje.
Peršasi tik viena išvada: tik Kauno mieste atlikti oficialūs papildomi rangos darbų susitarimai yra traktuojami neigiamai.
Bent jau Kauno savivaldybėje viešuosius pirkimus ir sutarčių administravimą atlieka kvalifikuoti specialistai. Sprendžiant iš A. Anušausko ir V. Gailiaus retorikos, pastarieji dedasi didesniais žinovais už profesionalus. Gaila, kad siekiant sukompromituoti mane, metamas šešėlis ir netiesioginiai kaltinimai ant Kauno savivaldybės administracijos darbuotojų.
O štai neseniai nuskambėjusi istorija apie kelio statybą Rūdninkų poligone, kuris buvo perkamas ir tiesiamas 2020–2024 metais, kai Krašto apsaugos ministerijai vadovavo A. Anušauskas antikorupcijos komisijos dėmesio nesulaukė nei anksčiau, nei dabar. Juo labiau, kad kaip dabar paaiškėjo, kelio kokybė yra apgailėtina. Pats A. Anušauskas žurnalistams pripažino, jog žinojo apie atsirandančias papildomas išlaidas šiam projektui, bet į tai tiesiog nesigilino.
Liūdna, kad visas šis šurmulys tik tam, kad žiniasklaidoje išeitų kelios skambesnės antraštės. Ir visų šių „tyrimų“ rezultatą nesunku atspėti – viešųjų ryšių akcija prieš partijoms nepatogų Kauno miesto merą. Vis prisimenu vienos novelės pavadinimą – „Vargas dėl proto“. Šiai situacijai ir veikėjams tai labai tinkamas apibūdinimas. Šie veikėjai bando užvesti ne vieną tyrimą Kaunui, kas jau buvo ištirta. Bet apie kitus tyrimus kitą kartą.
