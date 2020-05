Kaulėta valdžios paramos ranka

To be or not to be, that is the question (Būti ar nebūti, štai koks klausimas, – Hamleto svarstymas). Niekas nepasikeitė nuo Williamo Shakespeare'o laikų. Tik čia verslininkai svarsto, kas labiau žudo nei karantino virusas. Tiek milijardų pažadėta ir net pasiskolinta, kad į maišus netelpa. Vyriausybė meta gelbėjimo ratą, kad verslas nepaskęstų tokiose sumose.