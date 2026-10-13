Kas čia taip bijo emigrantų?

Ir kaip pasakytų „Radijo šou“ personažas-žurnalistas Filadelfijus, iš tikrųjų, eidamas Lietuvos gatvėmis vis dažniau gali sutikti juodaodžių, azijiečių ar baltųjų rasei priskiriamų tamsesnio gymio žmonių, vis dažniau išgirsti ne lietuvišką ir ne rusišką žodį.
Neseniai važiavau Klaipėdoje autobusu ir pro langą mačiau, kaip kelio tiesimo darbus vykdė ne lietuvių ar slavų kilmės žmonės, o iš Indijos, Bangladešo, ar Nepalo atvykę jaunuoliai, vadovaujami kiek darbuotojų besigėdijančio lietuvių brigadininko.
Čionykščiai žmonės, save tituluojantys „tikrais lietuviais“ arba „paprastais žmogais“, jau ima burbėti tas pačias murmeles, kurias ne vienerius metus galima išgirsti per privačius pokalbius Anglijoje, Prancūzijoje ar Vokietijoje.
Politikai irgi nesnaudžia. Vis taikosi įsiteikti rinkėjams, jų kalbose vis dažniau pasigirsta ksenofobija ar rasizmu atsiduodančių lingvistinių pirstelėjimų.
Neseniai turėjome skandalą, kai baikeriais save vadinantys asmenys, privažiavę prie Kaune esančios mečetės, mojavo nupjauta kiaulės galva ir garsiai „birbino“ motociklus.
Kodėl Lietuvoje daugėja spalvotųjų, kitatikių, atvykėlių iš egzotiškų kraštų? Ką jie randa tokioje nuobodžioje ir nykioje pasaulio valstybėje, kurioje prasčiausia visų laikų lyrikė Salomėja Nėris tituluojama „geriausia mūsų poete“?
Atsakymas į šį klausimą paprastas – dėl ekonomikos. Lietuvai reikia darbo jėgos ir žmonių, galinčių nudirbti „paprastus“ darbus, sumokėti mokesčius, uždirbti pensininkams pensijas, algas Seimo nariams ir pašalpas jų rinkėjams.
Lietuvos jaunimas dirbti „paprastų“ darbų nenori. Jie svajoja apie Zuckerbergų ir Gatesų vertą gyvenimą, todėl galvoja apie startuolių kūrėjų ir „influencerių“ karjeras.
Senimas ir nenori, ir negali dirbti. Jie nori žiūrėti televizorių, maitinti benames kates ir fiziškai neturi jėgų elektriniais paspirtukais vežioti picų.
Senimas ir nenori, ir negali dirbti. Jie nori žiūrėti televizorių, maitinti benames kates ir fiziškai neturi jėgų elektriniais paspirtukais vežioti picų.
„Darbo liaudis“ nenori dirbti, nes arba patys yra emigravę ir už tą patį nekvalifikuotą darbą kitur gauna daugiau, arba gauna tiek pašalpų, kad jiems neapsimoka dirbti.
Iš to galima kelti vieną nemalonią išvadą – spalvotieji ir kitatikiai imigrantai Lietuvoje bus. Jų čia galbūt nebus tiek, kiek Vakarų Europoje, tačiau lietuvaičiams teks prie jų priprasti.
Užuot mojavus nupjauta kiaulės galva arba baubus „Lietuva – lietuviams“, lietuvaičiams derėtų pabendrauti ir susipažinti su atvykėliais. Tuomet jiems turėtų nušvisti, kad vieni nuo kitų jie ne taip jau stipriai skiriasi.
Šį tekstą sukūrusio asmens įsitikinimu, visi žmonės iš esmės yra vienodai niekam tikę.
Skiriasi tik jų odos spalva, kalbos ir garbinami dievai. Pvz., Vakaruose tinginiaujantys juodukai ir indai dažnai mėgsta dėl savo bėdų kaltinti rasizmą, o štai Lietuvoje dėl visų problemų yra kaltinamas Vytautas Landsbergis. Tad kuo gi iš tikrųjų lietuvių tinginys skiriasi nuo indų ar juodaodžių tinginio?
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