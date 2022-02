Kaimynai vėl geresni

Olimpiadoje meistriškumą demonstravo trylikos mūsų sportininkų komanda. Palyginkime: olimpinę atranką įveikė net 57 Latvijos atletai, mažytė Estija sugebėjo išsiųsti 26 tautiečius. Ir viena, ir kita Baltijos sesės pasirodė garbingai – grįžo su medaliais. Iš 91-os valstybės sportininkų tai pavyko tik 29-ių šalių atstovams. Latviams nepasisekė ledo ritulio turnyre, tačiau jų vyrų rinktinės nesėkmes kompensavo bronzą pelniusi rogučių mišri komandinė estafetė. Ant prizininkų pakylos užkopė Estijos moterų akrobatinio slidinėjimo rungties atstovės.

Šypseną kelia vaizdeliai, kai ant sėdynės, vietoj slidžių, nuo kalno nusileidęs atletas įtikinėja, kaip galingai jis būtų pasirodęs, jei ne tos nelemtos smulkmenos, sujaukusios jo planus.

O lietuviai? Po tikrai neprastų pasiekimų biatlono pasaulio taurės etapuose pasipylė naivūs pareiškimai apie žiemos sporto atgimimą ir drąsius lūkesčius Pekine. Tačiau reikia suvokti, kad pasaulio taurė, lyginant su žaidynėmis, yra gerokai žemesnio rango varžybos. Olimpiada vyksta kartą per ketverius metus, o planetos taurės etapų – krūva kasmet. Nenuostabu, kad kai kuriuose jų, ypač prieš žaidynes, lyderiai pataupo jėgas ir atveria šansą vidutiniokams. Sėkmingiausiai Kinijoje tarp mūsiškių pasirodė vyrų biatlono komanda, estafetėje 4 po 7,5 km užėmusi keturioliktą vietą ir aplenkusi septynias konkurentes. Be to, Vytautas Strolia 20 km individualiose lenktynėse buvo 21-as. Tačiau kitų rungčių dalyviai iš Lietuvos tenkinosi vietomis tarp autsaiderių. Kai kurie jų nuvažiavo labiau kaip turistai, o ne kaip konkurencingi atletai.

Galima sakyti, kad olimpiečių rezultatai visiškai objektyviai atspindi žiemos sporto situaciją Lietuvoje. Gal ir taip. Tačiau šypseną kelia vaizdeliai, kai ant sėdynės, vietoj slidžių, nuo kalno nusileidęs atletas įtikinėja, kaip galingai jis būtų pasirodęs, jei ne tos nelemtos smulkmenos, sujaukusios jo planus. Iš serijos: būčiau geriausias, jei nebūtų geresnių.