Ką pasakytų V. Havelas?

Ir nenuostabu, abiejų šių didžiūnų šūkiai, atvedę juos į valdžios viršūnes, buvo „Amerika – pirmiausia“ ir „Pirmiausia – Čekija“.
Tik štai bėda, kad šiuolaikinis dešiniųjų ar kairiųjų populizmas yra tarsi greitas maistas, po kurio sotumo jausmas itin laikinas.
Kažin ką šiandien šituo klausimu pasakytų kitas čekas – poetas, filosofas, disidentas ir politikas V. Havelas, kuris, beje, šią ašarų pakalnę paliko lygiai prieš 14 metų? Tuokart jam buvo surengtos tokios iškilios laidotuvės, kad velionis, pasak jį gerai pažinojusiųjų, būtų labai nustebęs, sužinojęs, kam tas atsisveikinimas skirtas.
Taigi vienoje geriausiai žinomų V. Havelo esė „Bejėgių galia“ (ček. „Moc bezmocnych“), parašytų beveik prieš pusę amžiaus, iškilusis čekas svarstė, kas nutiktų, jeigu paprastas daržovių pardavėjas liautųsi kartojęs komunistinius šūkius ir pradėtų gyventi tiesoje, iš naujo atrasdamas savo nuslopintą tapatybę ir orumą?
Šiandien pasaulį užgriuvę įvykiai veikiausiai V. Havelą nustebintų labiau nei anoji jo paties šermenų pompastika. Visai tikėtina, kad iškilusis čekas liktų be amo.
P. S. Klausimas pamąstymui. Kodėl buvusio banko „Snoras“ bylos figūrantas, RF pilietis, slapstydamas nuo Lietuvoje inicijuoto baudžiamojo persekiojimo, slėptuve pasirinko ne savo istorinę tėvynę, o supuvusius Vakarus?
