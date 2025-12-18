 Ką pasakytų V. Havelas?

Ką pasakytų V. Havelas?

2025-12-18 16:13
Asta Dykovienė

JAV prezidentas šiomis dienomis su džiaugsmu pasveikino savo politinį sielos brolį, dar sykį perrinktą euroskeptiškąjį ir Rusijos užpultai Ukrainai per daug simpatijų nerodantį Čekijos ministrą pirmininką, vėl pradėjusį eiti premjero pareigas. Baltųjų rūmų šeimininkas (kaip milijardierius iš milijardieriaus) santykiuose tarp šalių akcentavo besitikįs „neįtikėtinų dalykų“, įskaitant naikintuvų sandorį.

Asta Dykovienė
Asta Dykovienė / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Ir nenuostabu, abiejų šių didžiūnų šūkiai, atvedę juos į valdžios viršūnes, buvo „Amerika – pirmiausia“ ir „Pirmiausia – Čekija“.

Tik štai bėda, kad šiuolaikinis dešiniųjų ar kairiųjų populizmas yra tarsi greitas maistas, po kurio sotumo jausmas itin laikinas.

Kažin ką šiandien šituo klausimu pasakytų kitas čekas – poetas, filosofas, disidentas ir politikas V. Havelas, kuris, beje, šią ašarų pakalnę paliko lygiai prieš 14 metų? Tuokart jam buvo surengtos tokios iškilios laidotuvės, kad velionis, pasak jį gerai pažinojusiųjų, būtų labai nustebęs, sužinojęs, kam tas atsisveikinimas skirtas.

Taigi vienoje geriausiai žinomų V. Havelo esė „Bejėgių galia“ (ček. „Moc bezmocnych“), parašytų beveik prieš pusę amžiaus, iškilusis čekas svarstė, kas nutiktų, jeigu paprastas daržovių pardavėjas liautųsi kartojęs komunistinius šūkius ir pradėtų gyventi tiesoje, iš naujo atrasdamas savo nuslopintą tapatybę ir orumą?

Šiandien pasaulį užgriuvę įvykiai veikiausiai V. Havelą nustebintų labiau nei anoji jo paties šermenų pompastika. Visai tikėtina, kad iškilusis čekas liktų be amo.

P. S. Klausimas pamąstymui. Kodėl buvusio banko „Snoras“ bylos figūrantas, RF pilietis, slapstydamas nuo Lietuvoje inicijuoto baudžiamojo persekiojimo, slėptuve pasirinko ne savo istorinę tėvynę, o supuvusius Vakarus?

