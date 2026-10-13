Ką padarė A. Šemelis?

Na, taip, pas mus visais laikais egzistavo kritikų gaujos, kurios neigdavo viską, bet nieko konkretaus nesugebėdavo pasiūlyti. Juolab kad dabar sostinėje užgimė vangus įprotis peikti šį Jungtinių Valstijų vadovą, nepamirštant nurodinėti, kokius sprendimus jis turėtų priimti sąjungininkų Europoje ir Ukrainos atžvilgiu.
Pasigirdo net grindjuostės lygmens samprotavimų, kad šiuo atveju D. Trumpas kalbėjo ne apie Lietuvos žmones, o apie kelis lietuvių kilmės amerikiečius, su kuriais žaidžia golfą. Ką dar prisigalvosite, pasipūtę vilniečiai?
Žodžiu, po saule nieko naujo – vis tas pats erzelis. Menkumos mugė ir peliukų bruzdėjimas po etažere.
Radosi ir visiškų viešųjų nesąmonių, pvz., aiškinimų, kad JAV jau atsiliepė į Lietuvos kvietimą steigti nuolatinę bazę.
Na, čia jau reikėtų pabelsti per kai kuriuos galvų protezus tikrąja tiesa. Iš tiesų tai tik klausimą apie tokią galimybę D. Trumpui pateikė LRT žurnalistas Augustinas Šemelis. Pirmiausiai būtent jam už tai derėtų dėkoti, nes žmogus išties dėjo daug pastangų, kad prasibrautų pro gyvuliškai konkuruojančių JAV žiniasklaidininkų minią ir paklaustų apie mums itin svarbaus sprendimo galimybę. A. Šemelis padarė tai, ko negalėjo padaryti visas LR diplomatinis korpusas, nekalbant jau apie milijonų vertą reklamą mūsų šaliai.
P. S. Ar tie, kas sostinės konferencijose kėsinasi menkinti JAV, galėtų susilaukti baudžiamosios bylos už veikimą prieš valstybę? Jei žmonės visiškai nesuvokia, ką daro, jiems, matyt, reikia teisinės pagalbos.
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