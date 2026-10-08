Ir tai mažiausia, kaip galėjo „atsidėkoti“ ukrainiečiai už jau beveik penkerius metus trunkantį kasdienį civilių gyventojų terorizavimą ir taikių miestų naikinimą, jau nekalbant apie XXI a. sunkiai suvokiamus karo nusikaltimus.
Apie tai, kaip būtų galima nutraukti šį viską naikinantį karą, kalbama nuo pat pirmos jo dienos. Tačiau akivaizdu, kad Kremliaus įnamis turi savo požiūrį į tai, ir jis veikiausiai nepasikeis net nusprogus pačiam šio projekto architektui.
Todėl kai kurie analitikai jau anksčiau iškėlė vienintelę tikėtiną karo pabaigos versiją – tai galėtų padaryti tik koks nors visai neplanuotas, neprognozuotas netikėtumas arba juodoji gulbė, anot šią metaforą išgarsinusio rašytojo N. N. Talebo.
Panašu, kad tas netikėtumas staiga tapo civilizuoto pasaulio veik pamiršta maro bakterija, ištrūkusi iš mėgintuvėlio, tyčia ar per aplaidumą, paleista į laisvę Rusijos šiaurės laboratorijoje.
Juodoji gulbė, padėsianti užbaigti šį pragaištingą karą, pasirodys su viduramžiška juodosios mirties kauke? Kodėl gi ne?
Žinant rusiškos darbo kultūros specifiką, tikėtina, kad nuo pratrūkusio maro jau mirė anaiptol ne vienintelė liūdnai pagarsėjusi laborantė, o jo užkratas paplito tiek, kad Kremliaus ruporui belieka tik garsiai kartoti, kad viskas kontroliuojama, kol žmonės ims mirti
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