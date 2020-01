Gyvenimas „bordelyje“

Auksas – mūsų žmonės. Tiek vakarietiškų, tiek rytietiškų bankų savininkai Davoso forume gūžčiojo pečiais dėl pas mus veikiančių bankų pelningumo. Sako, negali būti, nes taip tik pasakose nutinka. Pasakai klientui, avinėli, pasipurtyk, tas ir purtosi, kiek išmanydamas. Ir šypsosi. Nebūtų avinas.

Lietuvoje veikiantys bankai ir užsienio bankų filialai pernai per 9 mėnesius uždirbo 271,9 mln. eurų grynojo pelno. Ir tai yra skurdoka, palyginti su užpernai tuo metu, kai nuo lietuvio buvo nulupta 1,3 proc. daugiau kailio, t.y. 275,4 mln. eurų. Visų praėjusių metų finansų sektoriaus uždarbis bus suskaičiuotas netrukus. Tačiau prognozuojama, pasieks maždaug 360 mln. eurų. Kitaip tariant, darbingas ar nedarbingas, senolis jau be dantų ar kūdikis dar be dantų bus gerokai pasipurtęs – po 125 eurus ir dar po saują centų. Bankams. 360 mln., kai visos Lietuvos 2020 m. biudžeto pajamos tesieks maždaug 11,5 mlrd. eurų.

Lietuvos bankas kalba kitaip. Padorumas – ne šio pasaulio dimensija. Aišku, čia – palaida rinka.

Daugiau – būtų geriau. Bet Lietuva – ne bankas. Suka galvas, traukti investicijas ar netraukti. Dykai net čia niekas nebesutinka dirbti. Net turkai iš Kauno pabėgo be atlyginimų, nepasisotino mūsų gamtovaizdžiu. Reikia organizuoti finansinį turizmą. Vežti Vakarų, Rytų, Pietų ir Šiaurės bankininkus ir rodyti mūsų žmones. Sugebančius su vienu mažiausių uždarbių sukrauti tokius pelnus. Turtingi turistai egzotikai pinigų negaili. Už kokį Afrikoje nudėtą liūtą, dramblį ar žirafą, ohoho, kiek pakloja. Čia gi apie vertingesnį laimikį kalba eina. Avinėlius, kurie paprašius pasipurto.

