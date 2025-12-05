Gulbės šoka orbanams

Tai – ironiškas frazeologizmas, kuriuo, matyt, bandyta susieti tris per trumpą laiką mirusius valstybės vadovus ir jų laidotuves su anksti užgimusia sovietų manija visus grandiozinius sumanymus įgyvendinti greičiau nei per penkerius metus.
Viskas prasidėjo 1982 m. lapkričio 10 d., kai gana netikėtai mirė žymiausias sovietinių anekdotų personažas, Brežnevų giminės atstovas Leonidas Iljičius (1906–1982). Daliai politika besidominčių pasaulio gyventojų jo mirtis gal ir buvo netikėta, tačiau pasak „Radio Free Europe/ Radio Liberty“ portale pateikiamo straipsnio „Brangusis vadas mirė – tegyvuoja brangusis vadas: kas laukia autoritarinio režimo, mirus jo valdovui?“ (angl. „The Dear Leader Is Dead – Long Live The Dear Leader: What’s An Authoritarian Regime To Do When Its Leader Dies?“, 2019 08 12), Leonidas Iljičius didžiąją dalį paskutinių savo gyvenimo metų sirgo bei retai rodydavosi viešumoje. Gandai apie tai sklandė gan plačiai ir išplito anapus „Geležinės uždangos“, tačiau SSRS vadovybė juos uoliai ir nuosekliai bandė paneigti.
1982 m. lapkričio 10 d. vakarą SSRS valdžios kontroliuojami televizijos kanalai netikėtai pakeitė savo įprastą programą. Vienas jų parodė dokumentinį filmą apie Vladimiro Iljičiaus Uljanovo (1870–1924) gyvenimą, o kitas leido pasidžiaugti Piotro Iljičiaus Čaikovskio (1840–1893) simfonija (spėjama, kad tai buvo simfonija Nr. 6, dar žinoma „Apgailėtinosios“ (pranc. „Pathetique“) pavadinimu). Vėliau televizijos žiūrovai turėjo galimybę dar kartą pasimėgauti didžiojo kompozitoriaus talentu, mat jiems buvo parodytas visas tris valandas trunkantis baleto spektaklio „Gulbių ežeras“ (rus. „Lebedinoje ozero“) pastatymas.
Kitą dieną (apie 11 val. ryto Maskvos laiku) žinomas tų laikų televizijos veidas, laidos „Vremia“ (liet. „Laikas“) vedėjas Igoris (pasak kitų jo vardas buvo Ivanas) Leonidovičius Kirillovas (1932–2021) „su ašaromis akyse“ paskelbė apie nomenklatūros caro mirtį. Vėliau kažkokie linksmuoliai sovietinėje visuomenėje skleidė pasakojimus, esą Leonidą Iljičių dar tų metų gegužę ištikęs insultas arba esą jis net ir būdamas mirties patale atsisakęs paskirti įpėdinį. Kitaip tariant, šis politikas net ir po mirties sugebėjo įkvėpti anekdotų bei pokštų kūrėjus.
Ši netektis daliai SSRS gyventojų veikiausiai buvo skaudi, tačiau bene labiausiai dėl jos turėjo raudoti Assadų šeimos valdoma Sirija, Kuba ir kiti politiniai sovietų partneriai. Geopolitiniai SSRS konkurentai ir varžovai taip pat viešai nepagailėjo velioniui kiek pozityvesnio žodžio.
Leonidą Iljičių pakeitęs buvęs SSRS valstybės saugumo komiteto (rus. „Komitet gosudarstvennoj bezopasnoti“) vadovas, Andropovų giminės ainis Jurijus Vladimirovičius (1914–1984), į valdžią atėjo jau turėdamas rimtų sveikatos problemų. Kaip ir anksčiau, SSRS valdžia stengėsi tai slėpti, tačiau jau 1983 m. rugpjūtį Jurijus Vladimirovičius buvo paguldytas į ligoninę.
Jis mirė 1984 m. vasario 9 d., o likus kelioms valandoms iki oficialaus pranešimo, televiziją vėl pradėjo transliuoti tai, kas vėliau buvo įvardyta „melancholiška klasikine muzika“. Kiek vėliau žiūrovai buvo priversti dar kartą peržiūrėti „Gulbių ežero“ pastatymą, o jam pasibaigus tas pats I. L. Kirillovas paskelbė, kad Jurijus Vladimirovičius paliko šį pasaulį po ilgos kovos su diabetu (šią apsunkinusi hipertenzija).
Ką galima pasakyti apie Jurijų pakeitusį Černenko giminės atstovą Konstantiną Ustinovičių (1911–1985)? Anot viešojoje erdvėje sklandančių legendų, jis gimė 1911 m. rugsėjo 24 d. kažin kokiame Sibiro užkampyje varganoje šeimoje.
1929 m. jis prisijungė prie komjaunimo, o dar vėliau tapo visaverčiu partijos nariu. Kelerius metus jis tarnavo pasieniečiu SSRS ir Kinijos pasienyje, o dar vėliau dirbo propagandos srityje. Slenkant dešimtmečiams, jis, kaip ir Jurijus Vladimirovičius, lėtai, bet užtrintai kopė karjeros laiptais ir netgi sugebėjo įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Prie jo karjeros iškilimo turbūt daugiausia prisidėjo gebėjimas reikiamu metu užmegzti reikiamas pažintis bei palaikyti reikiamas draugystes, tačiau galiausiai viskas baigėsi tuo, kad Konstantino Ustinovičiaus „karaliavimas“ truko dar trumpiau nei Jurijaus Vladimirovičiaus (apie 13 mėnesių).
Kaip ir jo pirmtakas, Konstantinas buvo užkietėjęs rūkalius. Jis turėjo lėtinių sveikatos problemų ir didžiąją dalį savo valdymo kovojo su emfizema bei kitomis plaučių problemomis.
1985 m. vasario 22 d. varganai atrodantis Konstantinas Ustinovičius pasirodė kažkokiame Maskvoje vykusiame mitinge (šis buvo transliuojamas per televiziją), o dar po šešių dienų apsireiškė kažin kokioje televizijos laidoje.
Teigiama, kad 1985 m. kovo 10 d. jis paniro į komą ir dar tą patį vakarą mirė.
SSRS gyventojai buvo priversti dar vieną sykį peržiūrėti „Gulbių ežero“ pastatymą, o I. L. Kirillovas vėl turėjo nutaisyti niūrią veido išraišką ir trečią kartą per trejus metus paskelbti apie valstybės vadovo mirtį.
Vėliau įvairūs linksmuoliai tarpusavyje kuždėjosi, kad esą Konstantinas Ustinovičius ir tapo SSRS lyderiu vien tam, kad būtų iškilmingai palaidotas už valstybės lėšas.
