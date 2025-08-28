Maldyvų gyventojai rykliais nesimaitina, tačiau, kol turizmas tapo pagrindiniu šalies užsienio valiutos šaltiniu, jie vertėsi šių gyvių kepenų aliejaus eksportu.
Kitaip tariant, nuo turizmo priklausanti šalis grįžta prie tradicinių vertybių. Kaip ir Rusija, kurios premjeras (yra ir tokia pareigybė toje šalyje) paragino Kremliaus vyriausiąjį atsisakyti toliau dalyvauti Europos konvencijoje prieš kankinimą.
Antra vertus, tai tik niekingas formalumas, nes gi kažkokių tarptautinių įsipareigojimų dėl kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio prevencijos Rusija nesilaiko mažiausiai pusketvirtų metų.
Jungtinių Tautų ekspertai ne taip seniai pasibaisėję konstatavo, kad okupantai užimtose Ukrainos teritorijose naudoja lytinius kankinimus prieš civilius (ką jau kalbėti apie karo belaisvius), kaip sąmoningą bauginimo politiką.
Elektros šoko naudojimas, taip pat ir genitalijų srityje, nuolatinis mušimas, skendimo bei egzekucijų imitavimas – tik nedidelė sadistų kasdienybė, demonstruojant, kokios išskirtinai dvasingos valstybės piliečiai jie yra.
Dar vasarį į tėvynę sugrąžintos rusų nelaisvėje mirusios žurnalistės V. Roščinos kūne trūko kai kurių vidaus organų. Patologai įtarė, kad jie galėjo būti sąmoningai pašalinti, siekiant paslėpti kankinimo žymes.
Tad pasitraukimu iš konvencijos tiesiog grįžta prie tikrųjų savo vertybių.
P. S. Žinia iš Minsko: per pirmąjį šių metų pusmetį čia ženkliai sumažėjo Vladimiro ir Sergejaus vardais pavadintų naujagimių.
