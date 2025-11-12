Grėblys ir Jo Ekscelencija

Situacija iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasta. Lietuvos užsienio reikalų ministrui viešint JAV, R. Žemaitaitis susitiko su šio kolega iš Vengrijos – politiku, atstovaujančiu ne tik savo šaliai, bet ir lengvai prorusiškai V. Orbano Vyriausybei. Prezidentūra į šį faktą reagavo taip, tarsi Lietuvos valstybingumui būtų kilusi egzistencinė grėsmė, ir pakartojo konservatorių klaidą: politinio teatro prožektorius vėl nukreipė į R. Žemaitaitį.
Moralės, politinės kultūros, pariotiškumo „aušrietis“ neabejotinai stokoja, tačiau suvokimo apie politinio dėmesio ekonomiką – ne, todėl ir naudojasi kiekviena proga atsidurti žinučių antraštėse.
R. Žemaitaičio susitikimas su P. Szijjarto – jokia drama. Maža kas iš mūsų politikų yra lenkęs vyno ar vandens stiklinę su „Vieningosios Rusijos“ ar Vokietijos AfD atstovais. Net ir tai, kad R. Žemaitaitis vengrui galėjo dėstyti oficialiai pozicijai prieštaraujančią nuomonę, šiandien nelemia ničnieko. Ką tik įvykęs V. Orbano nusižeminimo aktas prieš D. Trumpą, sutikusį vengrams vos metams nukelti sankcijas už rusiškos naftos pirkimą, parodė: tai, kas vyksta Europoje, priklauso tik nuo JAV prezidento sumanymų, o ne nuo Budapešto slaptų ar viešų ryšių su Kremliumi.
Nerimauti, kad tesama paralelinės diplomatijos, būtų verta nebent tada, jei R. Žemaitaitis neasmeniškai susitiktų su JAV valstybės sekretoriumi. Visa kita, ypač – žinutės, kurių po kelis variantus paskleidžia jis pats, – jaukas nedraugams paerzinti.
Gėdingai santuokai iš išskaičiavimo su „Nemuno aušra“ ryžęsis socialdemokratų lyderis, regis, jau įsisąmonino: metas liautis buvus R. Žemaitaičio atstovu spaudai. Oportunistą žudo ne kritika, bet dėmesio stoka. Vilkimės, jog suvokimas, kad kiekvienas aidu pakartojamas „aušriečio“ pareiškimas augina jo reitingus, pasieks ir S. Daukanto aikštę.
