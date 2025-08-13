 Golfas prieš ledo ritulį

2025-08-13 12:40
Violeta Juodelienė

Penktadienį Aliaskoje numatomas D. Trumpo ir V. Putino susitikimas – ne tik dar vienas diplomatinio teatro aktas, bet ir dvikova be taisyklių, kurių baigtis gali lemti ne vien Ukrainos, bet ir visos Europos ateitį.

Informacijos stinga, užtat apstu taktiniais sumetimais sąmoningai nutekinamų žinučių, kurios byloja Maskvą laikantis savojo stiliaus – sudaryti iliuziją padarius nuolaidų, pačiam nieko nepaaukojant. Kuo toliau, tuo sunkiau patikėti, kad chaotiška D. Trumpo ir jo aplinkos komunikacija yra dalis labai gudraus scenarijaus, siekiant ne tik Ameriką, bet ir laisvąjį pasaulį padaryti didingą. Kad Baltuosiuose rūmuose suvokiami skirtumai tarp elegantiškojo golfo, kurio laukuose D. Trumpas įpratęs dirbti, ir V. Putino mėgstamo ledo ritulio, kur meistriškas pjūvis pačiūža gali nužudyti oponentą.

Užtat labai aišku viena: JAV, turėdamos visas priemones sustabdyti V. Putino režimą, atsakomybę perduoda Europai. Jos lyderių balsas, sprendžiant iš labai aiškių, bet desperatiškų pareiškimų, labai sunkiai įveikia Baltųjų rūmų sienas.

Ironiška, kad tiek daug lemsiantis susitikimas vyks žemėje, kurią Amerika nupirko iš Rusijos 1867 m. Istorija moko, kad su agresoriais sudaryti susitarimai niekada nedaro pasaulio saugesnio. Kita vertus, jei į būsimąjį politinį turnyrą Aliaskoje žvelgtume ne kaip į rimtų politikų sandorį, bet kaip į dviejų manipuliatorių dvikovą, kurioje valstybės tėra nekilnojamojo turto projektai, jei prisimintume D. Trumpo kalbas apie neva būsimus abipusius teritorinius mainus, gal geriausiu visų laikų JAV prezidentu save vadinantis žmogus rengiasi Ukrainos žemes iškeisti į tai, ką sovietų režimas pasiskolino ir „pamiršo“ grąžinti – Karaliaučiaus kraštą? Žalia rivjera su golfo laukais Gazos Ruožo D. Trumpui nepavyko paversti – prie Baltijos tikrai pasisektų labiau.

