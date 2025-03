Ginčai dėl grynųjų: kodėl politikams vaidenasi šešėlis?

Sutikime, dabar galiojanti 5 tūkst. eurų riba neatitinka realių poreikių. Tikrai būna ne viena ir ne pora situacijų, kai prireikia grynųjų. Juolab kad ir geopolitinė situacija verčia būti pasiruošusiems įvairiausiems netikėtumams. Čia nekalbu apie kokią nors karinę invaziją. Atsiskaitymą internetu gali sutrikdyti ir kibernetinės atakos.

Tokia šių dienų realybė, o ne kokia fantastinė apokalipsė. Tad visada pravartu turėti tam tikrą sumą grynųjų.

Tai nereiškia, kad skatinu kuo dažniau atsiskaityti grynaisiais.

Atvirkščiai, atsiskaityti banko kortelėmis ar telefonu – ne tik kur kas patogiau, bet ir saugiau. Juk pavogtą banko kortelę gali užblokuoti, o grynųjų pinigų jau neatgausi.

Vestos Jašinskaitės nuotr.

Iš atsiskaitymo grynaisiais oponentų dažnai girdimas argumentas, esą tai skatina šešėlinę ekonomiką. Tačiau ar tikrai?

Kalbėdama per LRT radiją Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) prezidentė Daiva Čibirienė atkreipė dėmesį, kad šešėlinei ekonomikai skirtumo: atsiskaityti grynaisiais ar per banką – nėra: „Atsiskaitant grynaisiais euras nepajuoduoja, jis įtraukiamas į apskaitą ir nuo jo mokami tokie patys mokesčiai, kaip ir atsiskaitant per banką.“

Tad manau, kad šiose diskusijose reikėtų ieškoti kompromiso – limitą tikrai galima padidinti, bet būtina ir toliau skatinti visuomenę naudotis moderniais atsiskaitymo būdais.