Gelbėkite mus nuo šunkelių!

Jau nebegalima toliau kentėti matant, kas darosi Lietuvoje. Dar pora metų, ir mes iš viso nebegalėsime važiuoti keliais, kuriais kažkada taip didžiavomės.
Nebeliko normalių jų, nebeliko ir kuo didžiuotis. Turime vienintelę vadinamąją autostradą ir ją jau faktiškai pavertėme ilgiausiu šunkeliu Lietuvoje. Visą vasarą niekas jos neremontavo, tik besibaigiant vasarai jau imamasi kažką daryti viename varganame ruože.
Kodėl reikėjo tiek ilgai laukti ir nieko nedaryti?
Gal kas nors sakys, kad premjeras, ministrai keitėsi, anoje kadencijoje išvis dominavo moterys vykdomojoje valdžioje, nieko apie kelius nesuprato...
Bet nusispjauti į tai, nesvarbu, kas valdžioje sėdi, kas yra susisiekimo ministras ar premjeras, keliai privalo atitikti saugaus eismo reikalavimus, būti lygūs ir nedaužyti gyventojų mašinų.
O dabar turime tokią situaciją, kad nebebus galima niekur važiuoti arba judėti pirmyn tebus įmanoma buldozeriu, nes jokia kita transporto priemonė nesugebės važiuoti tokiais, atsiprašant, Burundžio lygio keliais.
Lietuvoje lankėsi jo ekscelencija Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis. Galima buvo jo paklausti, kaip lenkai, turėję pačius prasčiausius kelius Europoje, sugebėjo juos paversti pačiais geriausiais? Geresniais už Vokietijos „autobanus“.
Dabar gi vaidiname labai kietus, o iš tikrųjų esame suplyšusiomis kojinėmis ir kelnėmis. Esame paskutiniai Europos nevykėliai, žiopliai ir bukapročiai, kurie per keletą dešimtmečių savo brangų turtą pavertė pajuokos vertu niekalu. Baisiausia, kad mūsų valdžios suskiams net negėda, jie neraudonuoja nei prieš K. Nawrockį, nei prieš Vokietijos prezidentą Franką-Walterį Steinmeierį, kuris kratėsi mūsų „šikkeliais“ į pajūrį. Siaubas kažkoks.
Matyti iš visko, kad valdžios veikėjams nusispjauti ne tik į piliečius, jiems nusispjauti į visus ir viską.
Naujausi komentarai