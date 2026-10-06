Gastronominis biurokratizmas

Mat po kilusio skandalo dėl kanopinių KAM vakarėlio išlaidų paaiškėjo, kad pasibuvojimus už biudžeto pinigus organizavo ir kitos ministerijos, tam skyrusios iki keliasdešimties tūkstančių eurų. „15min“ skelbė, kad didžiausia šiemet nurodyta renginio kaina – 26 tūkst. eurų, kurią suplojo Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Tačiau yra ir kilnių išimčių – pvz., Finansų ministerija šiemet atsisakė tradicinio įstaigos gimtadienio už 50 tūkst. eurų. Pagarba ministrui T. Valiui.
Akivaizdu, kad vis dėlto problema yra, nes svetimus pinigus kiauliškai taško ne tik ministerijos, bet ir įvairios biudžetinės įstaigos, nekalbant jau apie valstybės įmones. Jei kas nors suskaičiuotų visas velykines vakarienes, maldos pusryčius, kalėdinių liturgijų imitacijas ir kitus kliedesius už valdiškus pinigus, paaiškėtų, kad realiai praūžiami milijonai, kurių tikrieji savininkai yra ne tie lėbautojai, o mokesčių mokėtojai.
Mūsų biudžetinė fauna niekaip neįsisavina tos tiesos, kad prisiryti už valdiškus pinigus yra toks pat nusikaltimas, kaip ir juos pavogti iš darbovietės seifo. Šiuo reikalu turėtų užsiimti ne kokios nors ortopedinės etikos komisijos, o FNTT ir prokuratūra, nes iš tiesų tai yra svetimų lėšų pasisavinimas, dangstomas bendruomenių stiprinimu, „kolektyvų“ šventėmis ir panašiomis gastronominėmis haliucinacijomis.
Visi suvokiame, kad šitos „šventės“ yra sovietinio tipo proga už dyką paėsti ir prisisprogti. Tai tik dar sykį įtvirtina Algio Greitai pamfletinę frazę, kad tikram lietuviui reikia išgerti, pavalgyti ir susirasti bobą. Jokie kiti taurūs ketinimai po tuo peristaltiniu kolektyvizmu tikrai neslypi.
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