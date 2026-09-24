Didžiųjų lošimų kaina

Štai prancūzų atstovai Europarlamente primygtinai spaudė kolegas, kad iš sankcijų sąrašo būtų išbraukti du Rusijos milijardieriai, kurių pinigai tiesiogiai susiję su karo finansavimu prieš Ukrainą.
Kas iš to prancūzams, ukrainiečių draugams? Ogi už tai į laisvę jų tautiečius pažadėjo paleisti Azerbaidžano prezidentas.
Kodėl šios išdidžios Kaukazo tautos vadovas staiga susirūpino malone artimiems V. Putinui žmonėms, juolab pats ne taip seniai demonstravo panieką Kremliaus įnamiui, neatskleidžiama.
O kas iš tų mainų pačiai ES? Pasirodo, oligarchų išbraukimas iš sankcijų sąrašo leido visiems likusiesiems sankcijas pratęsti jau ne pusmečiui, kaip iki šiol, bet trejiems metams.
Vis dėlto latvių užsienio reikalų ministrė mano, kad šiais „mainais“ buvo sukurtas pavojingas precendentas.
Tokių potencialių precendentų perspektyvoje ir daugiau. Lietuva štai laukia atvykstančių JAV karių pamainos ir tuokart Vašingtono atstovai lyg tarp kitko prasitaria apie interesą pirkti baltarusiškas trąšas, kurioms taip pat taikomos ES sankcijos. Trąšos mainais už sąjungininkų saugumo garantą?
Na, o lenkų prezidentas pranešė, kad nuolatinės JAV karinės bazės įsteigimas Lenkijoje yra tik laiko klausimas ir, kad abejonių nekiltų, iškart pasiūlė ją pavadinti „Fort Trump“.
Labai įžvalgu, nes ponui D. Trumpui po dar vieno konflikto su vedančiosiomis žiniasklaidos priemonėmis, kai pagrindiniai Jungtinių Valstijų TV kanalai, tarp jų ir „Fox News“, paskelbė stabdantys bendrą Baltųjų rūmų šeimininko veiklos transliavimą, reklamos reikia kaip niekada.
Tokia tad politinių lošimų kaina.
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