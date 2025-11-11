Didis prioritetų reikalas

O gal reikėtų į šį didelį reikalą pažvelgti kitu rakursu, racionaliau?
Kultūros ministro nėra nuo spalio 3-iosios, kai atsistatydino savaitę darbavęsis didž. gerb. I. Adomavičius. Prieš tai ministro irgi nebuvo ilgą laiką. Akivaizdu, kad Lietuva gali gyventi be šio posto ir be šios institucijos, kuri, kalbėkime atvirai, yra perteklinė.
Kol kas 101 Kultūros ministerijos (KM) etatui laikinai ir sėkmingai vadovauja švietimo ministrė R. Popovienė, tad gal būtų visai racionalu atkurti Švietimo ir kultūros ministeriją, kaip yra buvę anksčiau?
Tereikėtų šią sritį deleguoti, pvz., dabartiniam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) įstaigų veiklos skyriui, kuris perimtų KM funkcijas, jei tokios apskritai yra. Kultūros palaukių ekonominiais reikalais galėtų užsiimti ŠMSM Ekonomikos departamentas, ir kalvio Ignoto klausimas būtų išspręstas. Gi sutaupyti perteklinių etatų pinigai galėtų driektis krašto apsaugai arba Ukrainai, kuri kovoja už tai, kad veltėdžiaudami savoje valstybėje galėtume kurti nesibaigiantį chaosą.
Kultūros ministro triūsas įvertintas 7 677 eurais per mėnesį, viceministrų ir kanclerio – 6 341. Jau vien panaikinus šiuos etatus, kasmet biudžete būtų sutaupomi 472 tūkstančiai. O jei dar turėsime omenyje 3 ministro patarėjus (vienam – 3 966 eurai per mėn.), 4 skyriaus vedėjus (vienam – 4 319 eurai per mėn.), 5 grupės vadovus (vienam – 4 268 eurai per mėn.) ir dar 32 šiaip patarėjus (vienam – 2 952 eurai per mėn.), taip pat daugybę kitų etatų, būtų sutaupyti milijonai.
Tik klausimas, kokie pas mus prioritetai – biurokratų ar tautos gerovė?
Naujausi komentarai