Darbo rinka: tarp prasmės paieškų ir šešėlio pagundų

„Gallup“ tyrimas „State of the Global Workplace 2025“ atskleidžia, kad pasaulyje darbuotojų įsitraukimas sumažėjo iki 21 proc. (2023 m. jis siekė 23 proc.). Vadovų įsitraukimas krito nuo 30 proc. iki 27 proc., ypač tarp jaunų vadovų (–5 proc.) ir moterų vadovių (–7 proc.). Svarbu pažymėti, kad net 70 proc. komandos įsitraukimo priklauso nuo vadovo.
Lietuvoje į darbą įsitraukę 19 proc. darbuotojų – daugiau nei Europos vidurkis (13 proc.), tačiau mažiau nei JAV ir Kanadoje (31 proc.) ar posovietinėje Eurazijoje (26 proc.).
„Dauguma darbuotojų nepatenkinti savo darbo aplinka arba ją vertina tik vidutiniškai. Nemaža dalis taip pat nejaučia, kad jų darbas būtų prasmingas ir teiktų pasitenkinimą“, – pastebi Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto (KTU EVF) docentas dr. Evaldas Stankevičius.
Stabilūs ir lojalūs
E. Stankevičius pažymi, kad darbas užima trečdalį žmogaus gyvenimo – jei jis neteikia pasitenkinimo ir kelia stresą, nukenčia ne tik finansinė gerovė, bet ir fizinė, emocinė sveikata.
„Emocinių rodiklių analizė parodė, kad Lietuva yra viena ramesnių šalių Europoje. Tik 24 proc. darbuotojų teigė vakar jautę daug streso (Europoje – 38 proc., JAV ir Kanadoje – 50 proc., posovietinėje Eurazijoje – 21 proc.). Pyktį patiria 13 proc. lietuvių (Europoje – 14 proc., JAV ir Kanadoje – 17 proc., posovietinėje Eurazijoje – 15 proc.), o liūdesį – 12 proc. (Europoje – 17 proc., JAV ir Kanadoje – 22 proc., posovietinėje Eurazijoje – 20 proc.)“, – sako E. Stankevičius.
Vienišumo lygis Lietuvoje yra vienas žemiausių – vos 9 proc., palyginti su 12 proc. Europoje ir 15 proc. JAV, Kanadoje ir posovietinėje Eurazijoje. Tai rodo, kad lietuvių kasdienybėje daugiau ramybės, mažiau neigiamų emocijų ir vienišumo. Tačiau šalia šio teigiamo emocinio fono atsiskleidžia paradoksas – įsitraukimas į darbą išlieka žemas, siekia tik 19 proc., tad kasdienė emocinė gerovė ne visuomet persikelia į darbo aplinką.
„Darbo rinkos nuotaikos Lietuvoje išlieka stabilios. 57 proc. darbuotojų mano, kad šiuo metu yra palankus metas ieškoti darbo – tiek pat, kiek Europoje, JAV ir Kanadoje, ir šiek tiek daugiau nei posovietinėje Eurazijoje (53 proc.). Vis dėlto tik 28 proc. lietuvių aktyviai žvalgosi naujos darbo vietos. Europoje tokių yra 30 proc., posovietinėje Eurazijoje – 35 proc., o JAV ir Kanadoje – net 50 proc. Tai rodo, kad lietuviai yra santykinai lojalūs ir rečiau linkę keisti darbovietes nei amerikiečiai ar rytiniai kaimynai“, – sako ekonomistas.
Kartų iššūkiai
Pasak ekonomisto, 18–25 metų darbuotojai į darbo rinką žengia kupini optimizmo – jie siekia sukaupti patirties, išbandyti save, o didelės finansinės naštos dar nejaučia. Tačiau realybė kitokia: 2025 m. pirmąjį ketvirtį jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje siekė 13,2 proc., o bendras šalies nedarbo rodiklis buvo tik apie 6,6 proc.
Ryškiausias optimizmo kritimas stebimas tarp 26–35 metų žmonių – jų pasitenkinimas darbu per metus sumažėjo net 0,74 balo. Tai laikotarpis, kai neretai imama pirmoji būsto paskola, gimsta vaikai, daugėja šeiminių įsipareigojimų, todėl karjeros lūkesčiai vis dažniau ima skirtis nuo realybės.
„Valstybės duomenų agentūros statistika rodo, kad daugiausia ištuokų tenka 30–39 metų amžiaus grupėms ir santuokoms, trukusioms 5–9 metus. Tyrimai atskleidžia, kad šiame gyvenimo etape skyrybų riziką didina socialiniai ir ekonominiai veiksniai, o tai akivaizdus įrodymas, kaip stipriai ekonominis spaudimas veikia asmeninį gyvenimą“, – pažymi E. Stankevičius.
Sulaukus 36–45 metų, dažniausiai jau būna sukurtos šeimos, auga vaikai, mokamos būsto paskolos. Karjeroje pasiektas tam tikras stabilumas, tačiau vis aiškiau matomos stiklinės lubos – ribotos galimybės kilti aukščiau. Psichologiniai tyrimai ir Europos darbo sąlygų apklausos rodo, kad vidutinio amžiaus darbuotojams didėja psichosocialinių rizikų ir darbo streso tikimybė, ypač kai darbe trūksta prasmingumo ir autonomijos.
46–54 metų tarpsniu stabilumas tampa svarbiausia vertybe. Žmonės rečiau ryžtasi keisti darbą, nes bijo prarasti užtikrintas pajamas, ypač artėjant pensiniam amžiui. Vis dėlto ši grupė itin pažeidžiama technologinių pokyčių: „Eurofound“ duomenys atskleidžia, kad vyresni darbuotojai dažniau jaučia įgūdžių senėjimo riziką, o Lietuvoje suaugusiųjų mokymosi lygis tebėra vienas žemiausių ES.
Galiausiai vyresniems nei 55 metų darbuotojams darbas tampa labiau stabilumo nei prasmės šaltiniu. Jų motyvaciją neretai silpnina sveikatos problemos, artėjanti pensija ir spartūs technologiniai pokyčiai.
Slopina motyvaciją
Ekonomistas teigia, kad Lietuvoje socialinė sistema daugiausia orientuota į pažeidžiamiausius visuomenės narius – bedarbius, vienišas motinas, daugiavaikes šeimas, neįgaliuosius. Tokia parama yra būtina, tačiau neretai ji tampa veiksniu, mažinančiu motyvaciją dirbti.
„Eurostato duomenimis, 2023 m. Lietuvoje nedarbo spąstai pagal standartinį scenarijų siekė 102,8 proc., o ES vidurkis sudarė 74,4 proc. Kitaip tariant, įsidarbinus už mažą atlyginimą, didžioji dalis papildomų pajamų atitenka mokesčiams, o dalis išmokų prarandama. Šeimoms su vaikais šis rodiklis gali siekti 87–88 proc., tad dirbti už minimalią algą dažnai tiesiog neapsimoka“, – pastebi jis.
Dėl šių priežasčių dalis žmonių pasirenka nedirbti, nes pašalpos užtikrina bent minimalias pragyvenimo sąlygas. Kiti įsitraukia į šešėlinę ekonomiką.
E. Stankevičius pabrėžia, kad šešėlinė veikla trumpam užkamšo pajamų spragas, tačiau kartu palieka žmogų be socialinių garantijų – tai tik laikina išeitis, kuri ilgainiui virsta akligatviu.
Naujausi komentarai