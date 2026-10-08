Darbo migrantai – patogus taikinys, bet trukdo faktai

Pažvelkime į oficialius Užimtumo tarnybos duomenis. 2026 m. pradžioje Lietuvoje dirbo 158,1 tūkst. trečiųjų šalių piliečių. Iš jų apie 132 tūkst., arba daugiau kaip 83 proc., dirbo vidutinės kvalifikacijos darbus. Dar 15 tūkst. – aukštos kvalifikacijos darbus.
Taigi daugiau kaip aštuoni iš dešimties Lietuvoje dirbančių trečiųjų šalių piliečių užima vidutinės kvalifikacijos darbo vietas. Todėl kalbėti apie juos visus kaip apie nekvalifikuotą darbo jėgą nėra nei tikslu, nei pagrįsta valstybės duomenimis.
Vidutinė kvalifikacija nereiškia, kad darbui nereikia įgūdžių
Kas iš tiesų yra tie vidutinės kvalifikacijos darbuotojai? Tai vairuotojai, suvirintojai, mechanikai, įrenginių ir mašinų operatoriai, statybininkai, metalo konstrukcijų montuotojai, virėjai ir daugelio kitų profesijų atstovai.
Daugeliui šių darbų būtinos konkrečios profesinės žinios, praktinė patirtis, kvalifikacijos pažymėjimai ir darbų saugos išmanymas. Pavyzdžiui, profesionalus sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas turi turėti atitinkamą vairavimo kategoriją, profesinės kvalifikacijos pažymėjimą – vadinamąjį 95 kodą – ir periodiškai atnaujinti savo kvalifikaciją. Suvirintojui ar įrenginių operatoriui taip pat reikia specifinių kompetencijų, kurios neatsiranda per kelias dienas.
Todėl, kai viešojoje erdvėje visos šios profesijos suplakamos į vieną nekvalifikuotos darbo jėgos kategoriją, iš esmės nuvertinamas ir pats profesinis darbas.
Beje, užsieniečių poreikis tikrai neapsiriboja transporto sektoriumi. 2026 m. pradžioje transporto ir saugojimo sektoriuje dirbo 79,1 tūkst. trečiųjų šalių piliečių, statybose – 28,5 tūkst., apdirbamojoje gamyboje – 17,1 tūkst., apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje – 7,3 tūkst.
Tai labai skirtingos profesijos ir ekonominės veiklos, tačiau jas sieja viena aplinkybė – darbdaviams reikia konkrečius darbus gebančių atlikti žmonių.
Ar registruoti bedarbiai gali užpildyti visas laisvas darbo vietas?
Kitas dažnai girdimas argumentas – Lietuvoje turime pakankamai bedarbių, todėl papildomų darbuotojų iš užsienio nereikia.
Lietuvos gyventojų įdarbinimas turi būti pirmasis pasirinkimas. Turime daugiau investuoti į profesinį rengimą, perkvalifikavimą, darbo sąlygų gerinimą ir žmonių sugrąžinimą į darbo rinką. Tačiau bendras registruotų bedarbių skaičius neatsako į klausimą, kiek iš jų šiandien gali užimti konkrečias laisvas darbo vietas.
Darbdaviui, ieškančiam suvirintojo, sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojo ar įrenginių operatoriaus, reikia atitinkamos kvalifikacijos ir patirties turinčio žmogaus. Svarbi ir geografinė aplinkybė – laisva darbo vieta viename regione nebūtinai yra pasiekiama kitame gyvenančiam darbo ieškančiam žmogui.
Užimtumo tarnybos skelbiamuose paklausiausių profesijų sąrašuose nuolat kartojasi vairuotojai, suvirintojai, mechanikai, statybos darbininkai, virėjai, krautuvų operatoriai ir apdirbamosios pramonės darbuotojai. Tačiau registracija Užimtumo tarnyboje savaime nesuteikia žmogui profesinės kvalifikacijos. Tam reikia mokymosi, praktikos ir laiko. O įmonėms darbuotojų reikia jau šiandien.
Kai nėra darbuotojo, transporte sustoja vilkikas, gamykloje neišnaudojami įrenginiai, statybose vėluoja projektai, paslaugų įmonės negali aptarnauti klientų. Tai reiškia neįvykdytus užsakymus, mažesnį eksportą, nesukurtą ekonominę vertę ir nesumokėtus mokesčius.
Ilgainiui dėl to mažėja ir valstybės galimybės finansuoti viešąsias paslaugas bei kitus visuomenės poreikius.
Ar užsieniečio įdarbinimas savaime reiškia socialinį dempingą?
Dar vienas dažnai diskusijose vartojamas terminas – socialinis dempingas. Juo kartais apibūdinamas pats trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas, tačiau toks vertinimas klaidina.
Socialinis dempingas siejamas su darbuotojų teisių pažeidimais, nedeklaruotu darbu, netinkamomis darbo sąlygomis ar bandymais išvengti galiojančių darbo standartų. Tai realios problemos, su kuriomis valstybė turi kovoti. Tačiau vien darbuotojo pilietybė nėra įrodymas, kad tokie pažeidimai vyksta.
Lietuvoje veikiančioms įmonėms galioja darbo teisės, darbuotojų saugos ir socialinio draudimo reikalavimai. Įstatymai numato vienodą atlygį už tokį patį ar vienodos vertės darbą, o tarptautiniame kelių transporte papildomai taikomos Europos Sąjungos vairuotojų komandiravimo taisyklės. Jeigu įmonė pažeidžia darbuotojų teises, nesumoka priklausančio atlygio, ji turi atsakyti įstatymų nustatyta tvarka. Kontrolės institucijos privalo tokius pažeidimus nustatyti ir užkardyti.
Tačiau visam sektoriui ar visiems užsienio darbuotojams klijuoti socialinio dempingo etiketę, nepateikiant konkrečių duomenų apie darbo užmokestį, sąlygas ir pažeidimus, nėra pagrindo.
Darbo migracijos politikai reikia aiškių taisyklių ir realaus poreikio vertinimo
Darbo migracija turi būti kontroliuojama. Valstybė turi žinoti, kas atvyksta dirbti, tikrinti darbdavius, užtikrinti nacionalinio saugumo interesus ir darbuotojų teises. Tai būtinos atsakingos migracijos politikos sąlygos.
Tačiau kontrolė turi būti derinama su realiu darbo rinkos poreikiu. Sprendžiant dėl įdarbinimo kvotų ar papildomų ribojimų, būtina vertinti, kokių profesijų darbuotojų trūksta, kokios galimybės juos parengti Lietuvoje ir kokias pasekmes darbuotojų trūkumas turės ekonomikai.
Lietuvos verslui svarbu ir taisyklių stabilumas. Įmonės planuoja užsakymus, investicijas, gamybos apimtis ir darbuotojų poreikį gerokai į priekį. Kai sąlygos nuolat keičiasi arba sprendimai priimami neįvertinus jų poveikio, sunkiau planuoti veiklą ir prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus.
Turime vienu metu siekti kelių tikslų: aktyvinti ir perkvalifikuoti Lietuvos gyventojus, gerinti darbo sąlygas, užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir sudaryti galimybes skaidriai pritraukti darbuotojų ten, kur jų objektyviai trūksta.
Diskusija apie darbo migraciją yra svarbi ir reikalinga. Tačiau prieš priimdami sprendimus, kurie palies tūkstančius darbuotojų ir įmonių, turėtume tiksliai įvardyti problemas, įvertinti jų mastą ir remtis patikimais duomenimis. Nuo to, kaip sugebėsime suderinti darbo rinkos poreikius, migracijos kontrolę ir darbuotojų teisių apsaugą, priklausys ir Lietuvos ekonomikos konkurencingumas.
Naujausi komentarai