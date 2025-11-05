Baisogala, saugumo forpostas

Žinoma, keliskart didesnių projektų Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Italijoje fone gamykla Radviliškio rajone – it cechas. „Rheinmetall“ vardas šiandien siejamas su visomis įmanomomis dimensijomis: nuo sausumos iki jūros dugno ir kosmoso, o artilerijos sviediniai – tikrai ne koks aukštosios technologijos simbolis. Tačiau tai tikrai nesumenkina gamyklos Baisogaloje svarbos.
Gynybos pramonė – ne koks paslaugų burbulas, „Rheinmetall“ užsakymų portfelyje – dešimtys milijardų eurų, tad nereikia bijoti, kad pompastiškai atėję investuotojai po kelerių metų Radviliškio rajoną iškeis į kokią pigesnių programuotojų šalį.
Yra dar vienas aspektas, apie kurį pas mus kalbama gerokai per mažai: Vokietijos požiūrio į Lietuvą kaita. Bundesvero brigada Vokietijos spaudoje pristatoma kaip kiekvieno kario tarnybos svajonių vieta – su moderniausiomis kareivinėmis, įranga, geranoriškais vietos gyventojais. Šiame kontekste neišvengiamai minimos ir karo pramonės investicijos Lietuvoje. Kiekvienas toks bendras projektas Lietuvą iš užkampio, kurį galima paaukoti Kremliaus žmogėdroms, verčia Vokietijos forpostu, kurio gynyba – ne ideologinis, bet pragmatinis interesas. Tai ypač svarbu dabar, kai Vokietijoje galvas kelia naujieji putinferštėjeriai, raginantys mažinti pagalbą Ukrainai ir derėtis su Maskva.
Net jei artilerijos sviediniai „Made in Baisogala“ nėra moderniųjų technologijų simbolis, jie taps įrodymu, kad Lietuva – ne vien gynybos paramos gavėja, bet ir jos teikėja. Iš fronto linijos tampame gamybos linijos dalimi, o tai visiškai naujas vaidmuo Vakarų sąjungininkų draugijoje.
