Automobilio lizingas su likutine verte: kas tai ir kada verta pasirinkti?

Kaip rodo „Swedbank“ duomenys, vidutinė lizingo sutarties vertė sudaro apie 17 tūkst. eurų, o jos išsimokėjimo terminas siekia 5 metus. Vadinasi, mėnesio įmoka už automobilį vidutiniškai sudaro apie 300 eurų.

Kokio dydžio turi būti pajamos, kad būtų galima be didesnių rūpesčių mokėti įmokas už įsigytą automobilį? Kaip rodo banko duomenys, kai automobilį lizingo būdu perka vienas žmogus, jo gaunamos pajamos atskaičius mokesčius per mėnesį sudaro 1,8 tūkst. eurų. Kai automobilis perkamas su bendraskoliu, bendros pajamos siekia apie 2,5 tūkst. eurų per mėnesį „į rankas“.

Vis dėlto tik retas automobilį lizingo būdu įsigyjantis pirkėjas pagalvoja, kad renkantis lizingą su likutine verte šios įmokos galėtų būti mažesnės arba kad mokant tokio paties dydžio įmokas galima įsigyti brangesnį automobilį.

Kas ta automobilio likutinė vertė?

Paprastai pasakius, likutinė vertė yra būsima automobilio kaina pasibaigus lizingo sutarties terminui. Ją paprastai nustato automobilio pardavėjas arba lizingo bendrovė.

Įprastais atvejais 5 metų trukmės lizingo sutarčiai nustatoma apie 30–40 proc. siekianti automobilio likutinė vertė. Skaičiuojant, kad gyventojai „Swedbank“ lizingu įsigyja vidutiniškai 19 tūkst. eurų kainuojančius automobilius, tokių automobilių vertė praėjus lizingo sutarties laikotarpiui turėtų sudaryti apie 5–8 tūkst. eurų. Tiksli automobilio vertė nustatoma atsižvelgiant į automobilio ridą, jo techninę būklę, markės paklausą rinkoje ir kitus kriterijus.

Pasirinkus lizingą su likutine verte, sutarta automobilio likutinės vertės suma neįtraukiama apskaičiuojant automobilio mėnesio įmokas. Dėl to jos gali pastebimai sumažėti. Jei paprasto lizingo atveju vidutinė įmoka sudaro apie 300 eurų per mėnesį, tai pasirinkus lizingą su likutine verte įmokos sumažėja iki maždaug 190–230 eurų per mėnesį.

Jei svarbiau nusipirkti brangesnę transporto priemonę, tai mokant vidutinę 300 eurų įmoką per mėnesį ir taikant automobilio likutinę vertę, galima įsigyti bent 7 tūkst. eurų brangiau kainuojantį automobilį.

Tiesa, svarbu pažymėti, kad bankai klientų galimybes privalo vertinti į mėnesio įmoką įskaičiuodami visą kainą už automobilį. Tad jei lizingu su likutine verte norėsite pasinaudoti vien tam, kad sumažintumėte mėnesio įmokas ir atitiktumėte pajamų kriterijų, lizingas gali būti ir nesuteiktas.

Pasirinkę lizingą su likutine verte ir sumokėję visas įmokas netapsite automobilio savininku – jis priklausys lizingo bendrovei. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip apribojimas, tačiau iš tiesų tai atveria daugiau galimybių.

Pasibaigus sutarčiai − trys galimybės

Artėjant lizingo termino pabaigai, automobilio pirkėjas turi kelis pasirinkimus. Pavyzdžiui, jei turite pakankamai lėšų, galite iš karto išsipirkti automobilį už sutartą likutinę vertę iš lizingo bendrovės.

Jei tokios sumos lėšų neturite, tačiau automobilis jums patinka ir norite juo toliau važinėti, galite pratęsti lizingo sutartį ir taip per keletą metų išsimokėti likusią sumą.

Trečia galimybė – tai grąžinti automobilį lizingo bendrovei arba jį parduoti, jei automobilio kaina rinkoje yra didesnė už jo likutinę vertę, ir iš automobilių salono išriedėti nauja transporto priemone.

Be to, su kai kuriais automobilių pardavėjais galite sudaryti atpirkimo sutartį ir tiesiogiai. Tokiu atveju, pavyzdžiui, praėjus 5 metų laikotarpiui ir automobiliui atitinkant ridos, nusidėvėjimo ir kitus nustatytus kriterijus, pardavėjas jį įsipareigoja nupirkti iš jūsų sumokėdamas iš anksto sutartą sumą pinigų. Jums nereikia rūpintis automobilio pardavimo reikalais, galite rinktis kitą transporto priemonę ar gautus pinigus panaudoti kitoms savo reikmėms.

Daugiau lankstumo

Automobilis jau seniai nebėra laikomas pirkiniu visam gyvenimui. Technologijos, padidinančios automobilių saugumą, mažinančios taršą ar suteikiančios daugiau komforto keliaujant, vystosi itin sparčiai.

Žinoma, tai nereiškia, kad savo automobilius privalome keisti kas keleri metai, vos tik pasirodo atnaujintas modelis. Tačiau jei mūsų poreikiai keičiasi greičiau negu vidutinis automobilio tarnavimo laikas, turėti daugiau lankstumo visada pravartu.