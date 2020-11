Atgimimas – tik popieriuje

Kalbama, kad šalies rinktinei bus išmokėta apie 75 tūkst. eurų premija. Lietuvos futbolo rinktinei! Kažkas neįprasto ir sunkiai tikėtino. Tačiau iš tiesu – mūsų šalies futbolininkai sugebėjo taip pasirodyti UEFA Tautų lygos turnyre, kad nusipelnė ne keiksmų, o pagyrų ir premijų. Pastarąjį kartą tai buvo prieš tą rekordinę seriją be pergalių, trukusią beveik ketverius metus. Tačiau šį rudenį surinkti 8 taškai lietuviams garantavo 3-iąją poziciją grupėje ir išlikimą C divizione. Ar tai galime pavadinti stebuklu? Tikrai ne. Skambiausiu mūsiškių pasiekimu tapo pergalė išvykoje prieš Albaniją. Žinant, kad albanai FIFA reitinge užima 69-ąją vietą, o mūsiškiai vos 130-ąją, laimėjimas lyg ir prilygtų sensacijai. Tačiau matėme kokie pagiringi Tiranos stadione lakstė šeimininkų futbolininkai. Todėl netgi lietuvių lygiosios atsakomajame mače Vilniuje nusipelno daugiau komplimentų. Ką dar gero nuveikė Valdo Urbono komanda? Garbingai pasipriešino Baltarusijai (90-oji vieta reitinge), išplėšdami rezultatyvias lygiąsias namuose. Ir, žinoma, trečiadienį išvykoje patiesė Kazachstaną. Nors šis pasiekimas atrodo itin vertingas, iš tiesų, lietuviai sužaidė pagal galimybes prieš lygiavertį varžovą (119 vieta), beveik pusę mačo žaidusį be pašalinto gynėjo.

Tad šūkauti apie Lietuvos futbolo, net vienos jo grandies – nacionalinės komandos, atgimimą – neverta. Galima tik padėkoti rinktinei už sąžiningai atliktą darbą ir tikėtis, kad mūsiškiai jį įtvirtins 2022-ųjų pasaulio čempionato atrankos varžybose, iki kurių burtų liko vos keletas savaičių. Tik jei nekrisime veidu į purvą ir šiame turnyre, pagaliau bus galima kalbėti apie ilgai lauktą lietuviško futbolo pavasarį.