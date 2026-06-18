Koks gi diktatorius kęstų, kad kažkoks šmaikštuolis karikatūrose ant jo fizionomijos vietoj nosies nupieštų kitą daiktą? Vis dėlto perbėgėlis karikatūristas ir toliau piešė, bet lenkų siūlytos apsaugos atsisakė. Ir, pasirodo, be reikalo.
Itin užgaulus didžiūnas galiausiai pasistengė, kad „patyčios“ būtų pabaigtos dviem kontroliniais šūviais saugioje Europos valstybėje, kur prieglobstį su gausia savo šeimyna buvo radęs S. Skrepeckis.
Istorijos pabaiga tragiška, bet nestebinanti, nes gi teroristų valdose, skirtingai nei demokratinėse valstybėse, kur satyra yra teisėtas nuomonės reiškinys, kūrybinė laisvė turi labai aiškias režimo nubrėžtas ribas. Todėl nekeista, kad satyrikas tapo „teisėtu“ įsižeidusiųjų taikiniu.
Lenkai šį nusikaltimą jų teritorijoje vertina labai rimtai, esą „Lenkija negali tapti erdve tokio pobūdžio veiksmams vykdyti“.
Tai anaiptol ne pirmas atvejis, kai Rusija panašias politinio keršto „akcijas-atrakcijas“ vykdo už savo sienų.
Štai, pavyzdžiui, Turkijos prezidentas dar prieš gerą dešimtmetį, kad ir kaip įsižeidęs ant vokiečių komiko Jano Böhmermanno už vieną satyrinį „eilėraštuką“, viso labo jam iškėlė bylą dėl įžeidimo, ir komikas ligi šiol gyvas, tik, panašu, saugiau jam būtų atostogų Turkijos kurortuose atsisakyti.
Tad diktatorius diktatoriui nelygus, bet jų valdose (ir net už tų valdų ribų) žurnalistai, karikatūristai, komikai, dainų kūrėjai, rašytojai ir opozicijos politikai nuolat gyvena tarsi ant parako statinės.
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