Adventas dovanoja naują pradžią

Laukiame atėjimo
Adventas reiškia atėjimą. Šiuo metu ne tik rengiamės švęsti Jėzaus Kristaus Gimimą, bet ir prisimename, kad vieną dieną šis pasaulis baigsis ir Dievas ateis įvertinti kiekvieno žmogaus gyvenimo. Todėl šis laikas yra puiki proga pasvarstyti, kokiomis vertybėmis gyvenu, ar atpažįstu brolį, sesę kitame žmoguje, ar skiriu laiko tam, kas amžina. Advento laikas kviečia stabtelėti, apmąstyti savo gyvenimą, pasiruošti šventėms ne tik išoriškai, bet ir savo širdyje. Svarbu ne tik Advento vainiko pynimas, eglutės puošimas ar dovanų ruošimas, bet ir atsiprašymas, širdies ramybė, dorybių ugdymas ir pastangos atrasti tikėjimo įkvėpimą, įsitraukti į tikinčiųjų bendruomenę.
Adventas mūsų širdims dovanoja naujos pradžios pajautą. Jis tarsi perkrovimo mygtukas mums kasdienybės skubėjime. Žmogui reikia stabtelėjimo, atokvėpio, reikia švenčių, kad gyvenimas ir jo džiaugsmas neprabėgtų pro šalį. Šiais metais Bažnyčia švenčia Jubiliejinius metus, kurie mus kviečia būti vilties piligrimais. Kalėdų laiku Jubiliejus baigsis, tačiau kartu simboliškai palydės mus į kitą ypatingą laiką. Šį pirmąjį Advento sekmadienį Kauno arkivyskupijoje pradedame švęsti 100 metų jubiliejų, kai ši didelė bendruomenė buvo įsteigta. Visus ateinančius metus tęsis minėjimas, kviečiantis mus prisiminti šią svarbią sukaktį.
Sukaktis: rytoj Kauno arkikatedroje bazilikoje bus ne tik minima Advento pradžia – 12 val. vyksiančiomis iškilmingomis pamaldomis bus paskelbta Kauno arkivyskupijos įsteigimo 100-mečio jubiliejaus pradžia.
Bažnytinės provincijos dalis
Kauno arkivyskupija įkurta 1926 m. balandžio 4 d., popiežiui Pijui XI apaštališkąja konstitucija „Lituanorum gente“ įsteigus Lietuvos bažnytinę provinciją. Jos ribos sutapo su tuometės Lietuvos valstybės sienomis. Tuomet jai priklausė Kauno arkivyskupija ir Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių ir Vilkaviškio vyskupijos. Bažnytinė provincija – tai Katalikų Bažnyčios struktūros administracinis vienetas, apimantis kelias vieno regiono vyskupijas. Provinciją sudaro viena arkivyskupija, vadinama metropolija, ir kelios mažesnės vyskupijos. Provincijų sudarymo tikslas – užtikrinti bendradarbiavimą tarp vyskupijų, spręsti bendrus bažnytinius klausimus. Istoriškai bažnytinės provincijos yra svarbios, nes jos padėjo organizuoti Bažnyčios gyvenimą didesniuose regionuose, užtikrino vienodą tikėjimo praktiką ir ryšį su popiežiumi.
Pirmasis Kauno arkivyskupas metropolitas buvo pirmasis viso Šventojo Rašto vertėjas į lietuvių kalbą, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Juozapas Jonas Skvireckas (1873–1959). Jis gimė 1873 m. Pumpėnuose, Pasvalio rajone. Vyskupu konsekruotas 1919 m. Kauno katedroje. 1944 m. buvo priverstas pasitraukti iš Lietuvos, mirė 1959 m. Austrijoje. Arkivyskupo svajonė ilsėtis Kauno arkikatedroje išsipildė 1998 m., kai buvo perlaidotas vyskupų kriptoje. Tarp vyskupijai vadovavusių ganytojų – vyskupai Juozapas Matulaitis-Labukas, arkivyskupas Liudvikas Povilonis MIC, net du kardinolai – Vincentas Sladkevičius MIC ir Sigitas Tamkevičius SJ, vėliau – arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Nuo 2020 m. vasario 19 d. popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupo pareigas patikėjo man. Arkivyskupo metropolito ženklas yra palijus – balta ėriukų vilnos juosta ant pečių su šešiais kryželiais. Palijus simbolizuoja vienybę su popiežiumi ir ganytojo pareigą saugoti tikėjimą ir vadovauti savo bažnytinei provincijai.
Švęsti šimtmetį
Švęsti šimtmetį – tai ne tik dalyvauti Jubiliejaus renginiuose, bet ir prisiminti iškiliuosius arkivyskupijos ganytojus, veiklius pasauliečius tikinčiuosius, svarbius buvusius įvykius, kurie sutraukė minias žmonių ir padėjo gaivinti tikėjimą ir bendrystę. Jubiliejus – proga padėkoti Dievui už Jo gerumo ženklus ir galimybė susitelkti ateičiai, kad visi drauge tęstume Evangelijos skelbimo ir įgyvendinimo darbus, kad mūsų aplinkoje būtų daugiau vilties ir gerumo ženklų. Šiuo metu Kauno arkivyskupijoje veikia 93 parapijos (iš jų jauniausia – Šventosios Šeimos (Giraitės) parapija, įsteigta 2022 m.). Pastoracijoje darbuojasi per 100 kunigų, veikia šešios vyrų ir dvylika moterų vienuolijų.
Arkivyskupijos sielovadai tarnauja „Carito“, Katechetikos, Jaunimo, Šeimos ir Piligrimų centrai, teikiantys pagalbą parapijoms. Sielovados veikla apima artimo meilės darbus, tikybos mokymą mokyklose ir parapinę katechezę, jaunimo krikščioniškąjį ugdymą, sužadėtinių ir šeimų palydėjimą, vykstantį nedidelėse grupėse, kurias veda savanorių sutuoktinių poros. Taip padedama ir visuomenei spręsti šeimų gyvenimo, jaunimo ugdymo iššūkius, skatinamas rūpinimasis silpniausiais nariais, puoselėjama savanorystė. Sakramentams rengia parapijų katechetai, kuriais tapti ir ruoštis šiai tarnystei atsiranda vis daugiau norinčiųjų. „Carito“ veikloje ieškoma šiuolaikiškų būdų, kaip geriau atlikti savo misiją ir pasitarnauti vargstantiems.
Tegul Advento laikas tampa mums puikia proga parengti savo širdis Kalėdų šventei. Tegul prasidėjęs Kauno arkivyskupijos 100 metų jubiliejaus šventimas būna padrąsinimas drąsiai įsitraukti į savo parapijos ar bendruomenės gyvenimą!
Kviečiame švęsti drauge – sekmadienį, lapkričio 30 d., 12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilmingomis pamaldomis Kauno arkivyskupijos įsteigimo 100-mečio jubiliejaus pradžią.
