Adekvačiai

Nebūčiau drįsęs tokiu klausimu trukdyti, bet skaičiau policijos patarimą, kad pamačius be šalmo važiuojantį elektroninės judumo priemonės vairuotoją reikėtų pranešti pagalbos centro telefonu.
Operatorė paprašė apibūdinti šalmo neturėjusio pažeidėjo išvaizdą, pasakyti, ties kuria vieta užfiksavau ir į kurią pusę jis nuskriejo. Kai informacija buvo užfiksuota, padėkojo už pranešimą. Netrukus pats sulaukiau skambučio. Policijos tyrėja informavo, kad mano pranešimas užregistruotas. Po akimirkos atėjo tai patvirtinanti SMS žinutė.
Pėdinu toliau. Vajė! Vaikinas, tarp savęs ir paspirtuko vairo pasistatęs vaiką. Ir abu be šalmo! Čiumpu telefoną. Operatoriau, fiksuokite – tokia ir tokia išvaizda, tokia kryptimi nudulkėjo. Ačiū. Nėra už ką. Štai vėl du be šalmų pralėkė. Čiumpu telefoną. Registruokite: tokia apranga, tokia kryptimi. Ačiū. Nėra už ką. Netrukus pateiksiu naujos informacijos. Alio, operatoriau, fiksuokite – maisto išvežiotojas be šalmo, imigrantas, taip apsirengęs, tokia kryptimi nulėkė. Tiesa sakant, po pirmo pranešimo daugiau nebeskambinau, tik įsivaizdavau, kaip viskas galėjo atrodyti ir kaip gaišinčiau centro operatorių laiką. Tiesiog daug be šalmų nardančių. Kitą dieną supratau, kodėl, nes pamačiau, kaip iš autobusiuko vaikinas traukia paspirtukus ir rikiuoja juos ant šaligatvio. Kai daug pririkiavo, maniau, atneš šalmų krūvą, nes taisyklėse numatyta, kad elektrinių judumo priemonių nuomotojai privalo aprūpinti šalmais. Tačiau vaikinas sėdo prie vairo, užvedė variklį ir ruošėsi važiuoti, nepalikęs nė vieno šalmo. „O kur šalmai?“ – paklausiau. „Visus išvogė“, – paaiškino.
Čiupsiu telefoną. Operatore, fiksuokite. Tokia kryptimi nuvažiavo, toks numeris. Vis dėlto tiek to – neskambinsiu. Būsiu adekvatesnis už taisykles?
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