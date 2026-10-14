Vilniuje atsisveikinant su Henriku Vaitiekūnu – jautrūs dukros žodžiai

Į atsisveikinimą susirinko žurnalistą pažinoję kolegos, bičiuliai, žinomo vyro talento gerbėjai ir žmonės, kurie norėjo palaikyti velionio artimuosius.
Laidojimo namuose buvo pastatyta urna su H. Vaitiekūno palaikais, šalia padėta nuotrauka.
Primename, kad H. Vaitiekūnas mirė eidamas 78-uosius metus. Nurodoma, kad per savo karjerą jis yra sukūręs 15 autorinių laidų, iš kurių žiūrovams žinomiausios – „Laisvės alėja“, „Geriau nebūna“, „Būna ir geriau“. Po žurnalistikos karjeros H. Vaitiekūnas rašė sveikatos, Lietuvos ir pasaulio temomis, dalis jo raštų sudėti knygoje „Felčerio užrašai“.
Apie tėčio netektį socialiniuose tinkluose rašė velionio dukra I. Bubinienė.
„Su didžiuliu skausmu širdyje kviečiame atsisveikinti su Henriku Giedriumi Vaitiekūnu – Vyru, Tėčiu, Seneliu, Draugu ir Kolega. Charizmatiškas, elegantiškas, savito stiliaus, stipraus charakterio ir nepakartojamo humoro. Jis turėjo savo požiūrį į gyvenimą, savas taisykles ir tą ypatingą manierą, kurią sunku nusakyti žodžiais, bet lengva prisiminti. Mudu su Tėveliu turėjome savąją – tik mums abiem suprantamą, savus juokelius, paslaptis, susitarimus ir bendravimo būdą, kurio niekam nereikėjo nei aiškinti ir suprasti... Tai buvo mūsų mažas pasaulis, kuriame viskas buvo sava ir savaime suprantama. Kartu su Mama skaitome Jūsų prisiminimus ir gražius žodžius apie Tėtį. Ašaros, gumulas gerklėje ir suvokimas ir kiek daug Jo liko jumyse… Dabar lieka tuštuma. Noras paskambinti niekur nedings – tik nebebus, kam atsiliepti. Dar ne kartą norėsis išgirsti Jo balsą, pasidalyti dienos džiaugsmais, papasakoti tai, ką suprastume tik mudu ir kiekvieną kartą teks iš naujo suvokti, kad telefono kitame gale Jo nebebus…“ – rašė I. Bubinienė.
Žurnalisto šeima paprašė visų atsinešti po vieną baltą gėlės žiedą. Jais buvo nuklota H. Vaitiekūno atminimo lentelė.
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