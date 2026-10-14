 Vilniuje atsisveikinama su Vaitiekūnu

Vilniuje atsisveikinama su Vaitiekūnu

2026-10-14 14:31 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienį Vilniuje žmonės į paskutinę kelionę išlydėjo žurnalistą Henriką Vaitiekūną.

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Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu Atsisveikinimas su Henriku Vaitiekūnu

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Į laidotuves susirinko žurnalistą pažinoję kolegos, bičiuliai ir žmonės, kurie norėjo palaikyti velionio artimuosius.

Laidojimo namuose buvo pastatyta urna su H. vaitiekūno palaikais, šalia padėta nuotrauka.

Primename, kad H. Vaitiekūnas mirė eidamas 78-uosius metus. Nurodoma, kad per savo karjerą jis yra sukūręs 15 autorinių laidų, iš kurių žiūrovams žinomiausios – „Laisvės alėja“, „Geriau nebūna“, „Būna ir geriau“. Po žurnalistikos karjeros H. Vaitiekūnas rašė sveikatos, Lietuvos ir pasaulio temomis, dalis jo raštų sudėti knygoje „Felčerio užrašai“.

Šiame straipsnyje:
Henrikas Vaitiekūnas
netektis
žurnalistas
laidotuvės

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