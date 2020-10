A. Veryga: izoliacijos trukmė gali trumpėti

Nauja tvarka, anot jo, galiotų tiek sergantiems, tiek sąlytį turėjusiems asmenims.

„Buvo pateiktos apibendrintos mokslininkų išvados, yra tokių optimistinių dalykų, kad asmenys, kurie net ir buvo užsikrėtę, bet turi lengvus simptomus, pakankamai greitai tampa nebeužkrečiami, tai kalbama apie 10 dienų. Persižiūrėsim izoliacijos taisykles ir gali būti, kad asmenims, kurie net ir buvo užsikrėtę, turėjo simptomų, ta izoliacija bus trumpesnė“, – pirmadienį po Vyriausybės COVID-19 valdymo komiteto posėdžio žurnalistams sakė A. Veryga.

Ministro teigimu, nauja izoliacijos schema dar nėra sudėliota, tačiau pagrindinis kriterijus, kuriuo bus remiamasi, yra „simptomų buvimas arba nebuvimas“.

„Pats principas yra tas, kad svarbu vertinti simptomus. Ir svarbu suprasti, kad ne 37 dienos, o trumpesnis laikotarpis yra, kuomet žmogus yra užkrečiamas“, – teigė jis.

Pats principas yra tas, kad svarbu vertinti simptomus. Ir svarbu suprasti, kad ne 37 dienos, o trumpesnis laikotarpis yra, kuomet žmogus yra užkrečiamas.

Anot A. Verygos, dėl naujos izoliacijos tvarkos dar bus tariamasi su epidemiologais.

Tačiau ministras tikina, kad atsipalaiduoti dar tikrai nereikia, nes vargu, ar epidemolioginė situacija gerės.

Primename, kad iš 125 naujų koronaviruso atvejų 65 yra susiję su židiniais, dar 55 asmenų užsikrėtimo aplinkybių epidemiologams kol kas nustatyti nepavyko, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Daugiausia naujų atvejų fiksuota Kauno apskrityje – COVID-19 liga susirgo 35 žmonės. Taip pat 33 asmenims infekcija nustatyta Vilniaus, 28 – Šiaulių, 13 – Telšių, 10 – Klaipėdos, trims – Alytaus ir dviem – Tauragės apskrityse.

Be to, per praėjusią parą nustatyti penki įvežtiniai atvejai: du – iš Jungtinės Karalystės ir po vieną – iš Estijos, Vokietijos bei Lenkijos.