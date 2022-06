Isterija dėl Kaliningrado: A. Veryga sako, kad Vyriausybė absoliučiai susimovė

„Paskaičiau ir užsimaniau keiktis... Pirma – Taivanas. Suprantu, Kinija tolokai, tai nesitiki, kad teks kariauti. Nors va Kubilius tai eitų. Nors neitų, kitus siųstų, o pats per televizorių iš Briuselio žiūrėtų. Dabar štai Kaliningradas. Man atrodo, kad, kai sėdi ant parako bačkos, turėtų būti baisoka ir smarkiai nusipersti, kad kibirkštis nekiltų, bet mūsų valdantieji, panašu, nusprendė laužą susikurti. Tai gal, bičiuliai, visi in corpore į aulinukus ir savaitgalį į poligoną. Pasitreniruokite, kur kas stovėsite, ar gulėsite, kas ką ir kaip ginsite – čia Lietuvoje, ne Briuselyje. Gal tada ir sprendimai truputį labiau į temą gims“, – savaitės pradžioje feisbuke rašė A. Veryga.

„Facebook“ įrašas.

Nors šis įrašas vėliau buvo ištrintas, jis neprasprūdo pro akis kitiems politikams.

Man atrodo, kad, kai sėdi ant parako bačkos, turėtų būti baisoka ir smarkiai nusipersti, kad kibirkštis nekiltų, bet mūsų valdantieji, panašu, nusprendė laužą susikurti.

„Dėl Kaliningrado situacijos ir isterijos. Rusijos sukelta isterija viešoje erdvėje neturi nieko bendro su realybe ir skirta jos vidaus rinkai, kas, be abejo, apima ir mūsų naudingus idiotus. Sausumos tranzitas tarp Kaliningrado srities ir kitų Rusijos Federacijos dalių nėra sustabdytas ar užblokuotas – šiai dienai neįleidžiama apie 1 procentą vežamų prekių. Realiai tai apie nieką. Rusija puikiai žinojo situaciją su Europos Sąjungos (ES) sankcijomis ir to laukė. Tokių pačių veiksmų kaip ir Lietuva, beje, ėmėsi ir Lenkija, ir Norvegija, tačiau ten mažiau naudingų idiotų“, – feisbuke pasidalijęs A. Verygos įrašo stop kadru rašė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Matas Maldeikis.

Anot jo, svarbus faktas yra tas, kad ES priimtos sankcijos turi skirtingus pereinamuosius laikotarpius bei įsigaliojimo terminus, todėl naujienų tik daugės. Visas šiai dienai ES ribojamų priemonių paketas apima apytiksliai pusę šiuo metu tranzitu į Kaliningradą per Lietuvą geležinkeliais vežamų prekių. Artimiausiu metu bus įvestos naujos sankcijos: liepos 10 d. įsigalios toks draudimas cementui, alkoholiui ir kitiems produktams; rugpjūčio 10 d. įsigalios draudimas angliai ir kitam kietajam iškastiniam kurui; gruodžio 5 d. ir kitų metų vasario mėn. naftai ir atitinkamai naftos produktams.

„ES tampa geopolitiniu faktoriumi, kuo netikėjo Rusija ir mūsų freekai. Prisisekime diržus, pjaukime tiltus su fašistiniu mordoru ir mėgaukimės vaizdu, kaip rėkauja mūsų naudingi idiotai. Mąstome šaltu protu ir važiuojame toliau siekiant savo nacionalonių interesų“, – rašė politikas.

„Facebook“ įrašas.

Nuomonę apie A. Verygos įrašą išdėstė ir M. Maldeikio mama, europarlamentarė Aušra Maldeikienė.

„Bandau įsivaizduoti, kas būtų Lietuvoje, jeigu Veryga vadovautų valstybei. Būtų dar viena okupacija garantuota. Gerkit žmonės vyną, o tai veryga pavirsit. Alkoholiko sūnum (pats Veryga man taip asmeniškai prisipažino) gimęs, netoli nueisi, rodo faktai“, – aštriai kirto politikė.

„Facebook“ įrašas.

A. Veryga ne tik sureagavo į aštrią Maldeikių kritiką, tačiau ir toliau tęsė temą dėl Kaliningrado tranzito. Kaip pats teigė – „šį kartą ramiau, be emocijų.“

Išklausęs kolegų politikų komentarų po trečiadienį vykusio uždaro Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) posėdžio jis daug diskusijų sukėlusią temą aptarė plačiau.

„Iš tikrųjų geras yra posakis, kad skubos darbą velnias veja. Kas kartą rašant reikia dešimt kartų pagalvoti ir tada rašyti. Tas galioja ir man. Pasistengsiu kitą kartą šalčiau, nors tai ne pirmas pažadas sau, – rašė politikas ir grįžo prie temos. – Pirmiausia, aš nei skaitau, nei seku rusiškų informacijos šaltinių, todėl man Rusijos propaganda nei daro, nei darė kokį nors poveikį.“

Prisisekime diržus, pjaukime tiltus su fašistiniu mordoru ir mėgaukimės vaizdu, kaip rėkauja mūsų naudingi idiotai.

Jis teigė, kad dalijosi tekstu, kuriame buvo cituojamas VDU profesorius Gintautas Mažeikis. Profesorius teigė, kad „tai, kas vyksta dėl Kaliningrado, yra arti formalios priežasties pradėti karą“.

„Taip pat TV3 televizijos žinių vadovo Sigito Babiliaus žinute, kuris teigė, kad „Kaip suprantu, mūsų valdžia sako, kad šį sprendimą vėl priėmė „Lietuvos geležinkeliai“. Ne Valstybės gynimo taryba, ne Prezidentas ar Seimas, o tie patys geležinkeliai...“. Nė vienas iš cituojamų autorių man nekelia jokių abejonių dėl jų kompetencijos. Sulaukiau visokių komentarų, kaltinimų tarnavimu Rusijai, o vienos išraiškingos politikų šeimos veikėjai net asmeninį mano gyvenimą leido sau paanalizuoti. Tai dėl asmeninio gyvenimo paskutinis kartas, kai taip padarote, nes jei aš pradėsiu kaip psichiatras komentuoti jūsiškius... Nors ne, aš sau to niekada neleisiu.“

A. Veryga klausė, kodėl atsitinka taip, kad jau paskleidus informaciją abejonių nekeliančiuose Lietuvos informaciniuose šaltiniuose pirmiausia nusitaikoma į paskelbtą informaciją reaguojančius politikus, o ne į tai, kodėl klaidinanti informacija ir interpretacijos galėjo atsirasti. „Panašu, kad minėti specialistai savo žinutes taip pat paskleidė dėl oficialios proaktyvios, o ne reaktyvios informacijos stygiaus. Kuomet jos trūksta, patikima Rusijos propaganda, kad Lietuva ėmėsi kažkokių savavališkų veiksmų. Įdomu, kad tuo patiki ir pasisako profesorius, kuris rašo knygas apie propagandą. Tai yra iliustracija tikrosios problemos, kad valdžia Lietuvoje ir vėl nesugebėjo tinkamai komunikuoti ir laiku paaiškinti, kas vyksta iš tikrųjų. NSGK komiteto posėdis įvyko tik trečiadienį, kai jau kelinta diena gyvenama Rusijos propagandos keliamoje baimėje. Premjerė, paklausta atsakymų Seime, arogantiškai pareiškia, kad rašykite klausimus pagal procedūras ir aš atsakysiu, nors išėjusi už durų žurnalistams komentarų negaili“, – dėstė LVŽS narys.

Jis teigė, kad jam klausimų kyla dėl labai paprastos priežasties. „Aš nepasitikiu Vyriausybės komunikacija ir ypač užsienio reikalų ministro. Nepasitikiu po to, kai paaiškėjo visos istorijos su Taivanu, Baltarusijos trąšų tranzitu, kai buvo stumdomasi ir kažkas lemenama. Tada irgi nebuvo tinkamos komunikacijos, o visas jų „džiazas“ paaiškėjo vėliau. Ar man tai suteikia pakankamą pagrindą paskaičius nacionalinėje žiniasklaidoje žinutes apie Kaliningrado tranzitą suabejoti, ar Lietuva dėl savo tokių „ekspertų“ ir „diplomatų“ vėl ko nors neiškrėtė savo iniciatyva net nepasitarusi su ES? Taip, suteikia. Dar daugiau, mano, kaip politiko, darbas ypač esant opozicijoje aštriai klausti ir aiškintis, kaip yra iš tikrųjų. Taip, galbūt kartais tą galima daryti naudojant mažiau vaizdingų epitetų, bet tai labai esmės nekeičia. Taigi, koks mano situacijos vertinimas šiandien: Vyriausybė eilinį kartą (jau nežinau kelintą) absoliučiai susimovė su komunikacija ir sukūrė galimybių langą tuo pasinaudoti Rusijos propagandai bei pasėti nerimą ne tik žmonėms, bet ir propagandą išmanantiems ir iš to duoną valgantiems specialistams. Net ir gavusi klausimus premjerė užuot atsakiusi politikams, toliau vaidina kažkokią karalienę gal mortą ir siuntinėja laikytis formalių procedūrų, o tai pasitikėjimo nė kiek neprideda. Internetinėje (net ir oficialioje ES erdvėje iki šiol galima rasti informacijos apie tam tikrais keliais (neišskirta kokiais) gabenamų prekių sankcionavimo išimtis Kaliningradui. Taip, aš pasitikiu Europos Komisijos paaiškinimais dėl to, kad Lietuva laikosi ES bendrai sutartų sankcijų ir nemanau, kad reikia jas kaip nors peržiūrėti Kaliningrado naudai. Visos mano dėmesį patraukusios ir komentuotos Lietuvos ekspertų žinutės iki šiol kabo internete ir palieka erdvę jas klaidingai interpretuoti ne tik mums, bet ir priešiškos šalies kontrabandai“, – dėstė A. Veryga.

Lietuvos ekspertų žinutės iki šiol kabo internete ir palieka erdvę jas klaidingai interpretuoti ne tik mums, bet ir priešiškos šalies kontrabandai.

Primename, kad Maskva pirmadienį pareiškė, kad tranzito ribojimais pažeidžiami tarptautiniai susitarimai ir pareikalavo, jog Lietuva nutrauktų dalies prekių tranzito geležinkeliais į Kaliningrado sritį draudimą, tuo metu Vilnius tvirtina vienašališkų ribojimų neįvedęs ir teigia, kad draudimą numato ES sankcijos.

Lietuvos muitinės duomenimis, kovo 15-ąją priimtame ketvirtajame ES sankcijų pakete Rusijai įvesti ribojimai rusiškam plienui ir kitų juodųjų metalų produktams pagal sutartis, sudarytas iki birželio 17-osios, o nuo paėjusio šeštadienio jie negali būti gabenami per Bendrijos šalių teritorijas.