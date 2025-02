Vasario 25-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Vasario 25-oji, antradienis, 9 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 7.21 val., leidžiasi 17.44 val. Dienos ilgumas 10.23 val.

Mėnulis (delčia) teka 6.58 val., leidžiasi 13.55 val.

Vardadieniai:

Alma, Margiris, Notangas, Rasa, Regimantas, Valdonė, Viktoras

Vasario 25-oji Lietuvos istorijoje:

1336 — Vokiečių ordinas ir kryžiuočiai apgulė Pilėnų pilį Žemaitijoje, ginamą kunigaikščio Margirio. Negalėdami apsiginti, pilies gynėjai sudegino visą turtą ir patys susidegino.

1891 — gimė poetas Faustas Kirša. Mirė 1964 m.

1993 — Algirdas Brazauskas inauguruotas pirmuoju atkurtosios Lietuvos Respublikos prezidentu;

1996 — alpinistas ir keliautojas Vladas Vitkauskas įkopė į aukščiausią Pietų Amerikos kalną Akonkagvą (6959 metrų aukščio) Argentinoje Andų kalnyne ir tapo 22-uoju pasaulio alpinistu, kuriam pavyko įkopti į aukščiausių kalnų viršūnes visuose žemynuose.

1997 — mirė tuometinio Lietuvos Seimo narys, pirmosios Lietuvos vyriausybės po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais finansų ministras Romualdas Sikorskis.

1998 — dvigubą JAV ir Lietuvos turėjęs Valdas Adamkus likus vienai dienai iki jo inauguracijos tapo vien Lietuvos piliečiu.

2013 — eidamas 85 metus mirė žinomas rašytojas Mykolas Sluckis. Gimė 1928 m.

2023 — finišavo didžiausia Lietuvoje labdaros Ukrainai akcija „Radarom“. Per ją surinkta 14 mln. eurų Ukrainos oro erdvės daugiafunkciniams taktiniams stebėjimo radarams įsigyti.

Vasario 25-oji pasaulio istorijoje:

1841 — gimė prancūzų dailininkas, impresionistas Pierre Auguste Renoir (Pjeras Ogiustas Renuaras). Mirė 1919 m.

1873 — gimė italų operos tenoras Enrico Caruso (Enrikas Karuzas).

1899 — mirė Paul Julius Reuter (Polas Džiulijus Roiteris), naujienų agentūros įkūrėjas.

1947 — sulaukęs 48-erių metų amžiaus, mirė žymiausias Čikagos gangsteris Al Capone (Alas Kaponė).

1983 — mirė JAV dramaturgas Tennesee Williams (Tenesis Viljamsas).

1990 — per rinkimus Indijoje žuvo mažiausiai 60 žmonių.

1993 — prisaikdintas pirmasis per pastaruosius 32 metus civilis Pietų Korėjos prezidentas Kim Young-sam (King Jangsamas).

1994 — žydas Baruch Goldstein (Baruchas Goldšteinas) Hebrono mečetėje sušaudė 43 maldininkus ir pats buvo mirtinai sumuštas įpykusių musulmonų.

1997 — Paryžiuje nuo vėžio mirė rusų rašytojas Andrey Siniavski (Andrejus Siniavskis).

1997 — mirė amerikiečių chemikas, atradęs cheminį elementą plutonį, Glenn Theodore Seaborg (Glenas Teodoras Siborgas). Gimė 1912 m.

1998 — sulaukęs 90 metų, mirė dailininkas Luigi Veronesi (Luidžis Veronezis), dekoravęs prestižinį Milano „La Scala“ teatro pastatą.

1998 — sulaukęs 87-erių metų amžiaus, mirė italų skulptorius Umberto Mastroianni (Umbertas Mastroianis).

2011 — Škotijos universitetas, kuriame susipažino ir studijavo Didžiosios Britanijos princas William (Viljamas) ir jo sužadėtinė Kate Middleton (Keit Midlton), įsteigė jų garbei skirtą stipendiją (70 tūkst. svarų).

2020 — eidamas 92-uosius metus mirė buvęs Egipto prezidentas Hosnis Mubarakas. Tris dešimtmečius nuo 1981-ųjų šalį valdęs H. Mubarakas buvo nuverstas 2011 metų sausį per sukilimą.

2022 — Rusijos pajėgos įsiveržė toli į Ukrainos teritoriją, kruvini mūšiai pasiekė Kyjivą. Europos Sąjunga priėmė naują sankcijų Rusijai paketą, be kita ko, sutarusi įšaldyti jos jurisdikcijoje esantį Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo turtą, dar po metų, 2023-iais, sankcijos buvo nukreiptos dar prieš 121 fizinį ir juridinį asmenį, įskaitant dronų gamintojus Irane, deimantų eksportą.

Vasario 25-oji šou pasaulyje:

1943 — gimė grupės „The Beatles“ narys George Harrison (Džordžas Harisonas).

1964 — Cassius Clay (Kasijus Klėjus), žinomas Muhammad Ali (Muhamedo Ali) pavarde, tapo pasaulio profesionalų bokso sunkaus svorio čempionu, Majamyje (JAV) nokautavęs Sonny Liston (Sonį Listoną).

2006 — Prancūzijos kino apdovanojimų ceremonijoje, kuri įvyko Paryžiuje, triumfavo režisieriaus Jacques'o Audiard'o (Žako Odijaro) psichologinis trileris „Plakti mano širdis nustojo“ (De battre mon coeur s'est arrete) — jam atiteko net aštuoni „Cezariai“, tarp jų tokie prestižiniai kaip geriausio filmo ir geriausio režisieriaus.

2007 — režisierius veteranas Martin Scorsese (Martinas Skorsezė) už trilerį „Infiltruoti“ (The Departed) gavo savo pirmąjį per daugiau kaip keturių dešimtmečių karjerą „Oskarą“ ir pagaliau užbaigė vieną ilgiausių nesėkmės periodų per šių apdovanojimų 79 metų istoriją.

2011 — garsus mados dizaineris John Galliano (Džonas Galjanas) nušalintas nuo pareigų mados namuose „Christian Dior“ po to, kai buvo suimtas už chuliganizmą ir antisemitinius pasisakymus.

2011 — režisierius Xavier Beauvois (Ksavjė Bovua) laimėjo geriausio režisieriaus „Cezarį“ už savo religinę dramą „Apie Dievus ir žmones“ (Des Hommes et des Dieux), kuri pasakoja apie neišaiškintą prancūzų vienuolių nužudymą Alžyre žiauraus pilietinio karo metu.