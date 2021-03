Valdžios antausis policijai: delsia skiepyti

Akivaizdi rizika

Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate šiuo metu dirba 1 343 darbuotojai, 1 224 iš jų – policijos pareigūnai. Didelei daliai jų tenka nuolat reaguoti į įvykius ar patruliuoti gatvėse, tad nuolatinis kontaktas su gyventojais neišvengiamas ir kyla didesnė grėsmė užsikrėsti koronavirusu.

Pareigūnai, atliekantys ikiteisminius tyrimus ir kitų teisės pažeidimų tyrimus ar dirbantys laikino sulaikymo ir areštinės patalpose, taip pat neišvengiamai turi kontaktų.

Lietuvos pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė sako, kad valstybė, nustumdama pareigūnus į paskutinę skiepų prioritetinės eilės vietą, parodė savo požiūrį.

"Pareigūnai yra paskutinėje vietoje. Vyriausybė ir sveikatos apsaugos ministras pademonstravo savo principinę poziciją. Kai reikėjo suvaldyti pandemiją, ir prieš Kalėdas bei kitas šventes atsistoti į pirmas gretas postuose, buvo paklausta, ar policija tikrai sugebės. Policijos pareigūnai sugebėjo", – dėstė R.Katinienė.

Ji pastebėjo, kad daugeliu atvejų pareigūnai be papildomo užmokesčio atlieka sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbą – tarkime, tikrindami saviizoliacijoje esančius asmenis.

Kai reikia skiepyti, pirmoje vietoje atsiduria ir abiturientai, ir sportininkai, ir dainininkai, ir kas tik nori, bet tik ne policijos pareigūnai.

Paskutiniai eilėje

"Pagal šiuo metu galiojantį vakcinacijos planą pareigūnai yra paskutinėje prioritetinėje kategorijoje prieš pereinant prie masinio gyventojų vakcinavimo. Paskutinėje! Tie, kurie kiekvieną dieną susiduria su pavojumi, yra paskutinis prioritetas", – tęsė profsąjungos pirmininkė R.Katinienė.

Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė teigė neturinti informacijos, kada pareigūnai gali tikėtis būti pakviesti skiepytis.

"Šio mėnesio pradžioje buvo atlikta apklausa, kiek Kauno apskrities policijos pareigūnų ir darbuotojų sutinka būti skiepijami. Norą vakcinuotis išreiškė daugiau nei 70 proc. darbuotojų. Dar apie 15 proc. jau yra persirgę koronavirusu", – teigė O.Vaitkevičienė.

Tik labai nedidelė dalis pareigūnų gali dirbti nuotoliniu būdu, kiti savo darbo per nuotolį niekaip nepadarys, tarkime, smurto artimoje aplinkoje atveju.

"Visko matę tie pareigūnai – ir pažadų netesėjimo, ir apgavysčių. Bet Sveikatos apsaugos ministerija – tai ne personalija, o valstybės atstovai, todėl apmaudu, kad valstybė demonstruoja tokį požiūrį į pareigūnus", – stebėjosi R.Katinienė.

Skirtumai: R.Katinienė pastebėjo, kad kai kuriose Europos valstybėse policininkai paskiepyti vieni pirmųjų.

Dalis – paskiepyti

Kai kurių savivaldybių, tarp jų Kauno miesto ir rajono, merai parodė gražų gestą ir pareigūnus pakvietė pasiskiepyti, kai tai daryti atsisakė užsiregistravę žmonės.

"Kai kurių savivaldybių merai pademonstravo politinę lyderystę ir policininkams, kurie norėjo pasiskiepyti, suteikė galimybę, tačiau, panašu, atsidūrė nejaukioje situacijoje. Savivaldybių merai susilaukė grūmojimo iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Kiek man žinoma, Kaune, Šiauliuose, Utenoje, Kauno rajone, Vilniaus, Širvintų savivaldybėse yra paskiepytų policijos pareigūnų", – išskirtinį merų dėmesį minėjo R.Katinienė.

Kauno apskrities policijos atstovė O.Vaitkevičienė patvirtino, kad iš tiesų dalis Kauno pareigūnai sulaukė kvietimų skiepytis.

Profsąjungos pirmininkė R.Katinienė pastebėjo, kad kai kuriose Europos valstybėse policininkai paskiepyti vieni pirmųjų: "Pas mus profsąjungos kreipimasis į vyriausybę dėl vakcinavimo – kaip šauksmas tyruose. Ko galima tikėtis, tai kad policijos pareigūnai vakcinavimo prioriteto eilėje dar labiau pasislinks žemyn."

Premjerė: klausimas dėl pareigūnų sprendžiamas

"Klausimas dėl pareigūnų yra sprendžiamas ir manau, kad artimiausiu metu jie bus pradėti skiepyti, nes nuo šios savaitės pradedame gauti tikrai didelius kiekius vakcinų ir jau dabar turbūt didesnis iššūkis taps ne kas kur yra prioriteto eilėje, bet kaip spėti kiek įmanoma greičiau vakcinų per įmanomai trumpiausią laikotarpį panaudoti", – vakar sakė premjerė Ingrida Šimonytė.

Yra tiesiog tokia eilė prioritetų: ugdymo įstaigų darbuotojai – tiek mokytojai, tiek ir dėstytojai – buvo įtraukti į aukštesnę prioritetų eilę.

Praėjusią savaitę papildžius prioritetinę švietimo darbuotojų grupę, pradėti skiepyti aukštųjų mokyklų dėstytojai, taip pat mokytojai, kurie šiuo metu dirba nuotoliniu būdu. Pareigūnai patenka į paskutinę prioriteto eilę ir yra keliomis pozicijomis žemiau šiame sąraše.

"Yra tiesiog tokia eilė prioritetų: ugdymo įstaigų darbuotojai – tiek mokytojai, tiek ir dėstytojai – buvo įtraukti į aukštesnę prioritetų eilę. Todėl tas skiepijimas ir vyksta", – sakė premjerė.

Pasak jos, nors dalis jų šiuo metu nedirba, tikimasi, kad jau netrukus tiek dėstytojai, tiek mokytojai galės grįžti prie kontaktinio ugdymo.

"Abiturientų mokytojai, irgi labai tikimės, labai greitai galės pradėti dirbti kontaktiniu būdu. Iš esmės turbūt dėl abiturientų mokytojų ta prioritetų eilė labiausiai ir buvo pakeista – tam, kad abiturientai galėtų grįžti", – sakė I.Šimonytė.

Sprendimas įtraukti į prioritetus visus švietimo įstaigų darbuotojus, jų neskirstant, priimtas dėl patirties su pradinių klasių mokytojų skiepijimu, kai buvo daug nesusipratimų, kas turi teisę skiepytis, o kas neturi. Todėl, premjerės teigimu, nuspręsta švietimo institucijas skiepyti "didmena, visus iš karto".

Pasak I.Šimonytės, "balandžio mėnesį Lietuva gaus tiek vakcinų, kiek gavo per pirmus tris mėnesius nuo paties vakcinų tiekimo pradžios".

Jos duomenimis, vien šią savaitę šalį pasieks per 100 tūkst. dozių: pirmadienį pasiekė apie 45 tūkst. dozių "Pfizer" siunta, antradienį laukiama per 20 tūkst. "Modernos" dozių, kurios bus skirtos revakcinacijai, o savaitės pabaigoje Lietuvą turėtų pasiekti per 60 tūkst. dozių "AstraZenecos".

