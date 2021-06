Valdžia vėl kirs per pinigines: trejus metus iš eilės ruošiasi branginti cigaretes ir alkoholį

Planuojama didinti akcizus, todėl trejus metus iš eilės brangs cigaretės, kaitinamasis rūkomasis tabakas, elektroninių cigarečių skystis ir kiti produktai.

Cigarečių kaina nuo kitų metų didėtų penkiolika centų, po dvejų metų – septyniolika centų, o po trejų – dar devyniolika centų. Pakelis iš viso pabrangtų puse euro. Vyriausybė aiškina, kad kertant rūkaliams per pinigines norima paskatinti juos atsisakyti šio žalingo įpročio.

Tačiau rūkantieji jau turi planą B. „Pats aš surasiu, kur man pigiau nusipirkti“, – sako vienas rūkalius. „Kontrabandą rūkysim. Jeigu padidins pensiją dvigubai, pirksim parduotuvėje“, – antrina kitas.

Rūkaliai vien kitais metais valstybės biudžetą papildytų beveik 27 milijonais eurų, dar kitais – 33 milijonais, o 2024-aisiais – daugiau nei 35 milijonais eurų.

O kaip pažaboti nenutrūkstamus kontrabandos srautus, valdžia dar tik galvoja. „Muitinė deda labai dideles pastangas. Didelis dėmesys ir iš Vyriausybės. Nauja tarpinstitucinė šešėlio komisija turi parengti planą, kaip mažinti kontrabandą. Ir dabar matome iš muitinės, kad yra labai aktyviai dirbama ir kontrabandos yra žymiai daugiau sulaikoma ir tikiuosi, kad bus užkardinama dar stipriau“, – aiškino finansų viceministrė Rūta Bilkštytė.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovas Renaldas Čiužas neslepia, kad kontrabandiniai rūkalai Lietuvoje yra paplitę labai plačiai: „Ne paslaptis, kad didžiausia problema mums yra su baltarusiškomis cigaretėmis. Kiek jų įvažiuoja, yra diskusija. Reikia nepamiršti, kad Lietuva yra pasienio valstybė su Europos Sąjunga, ir kontrabanda tikrai nebūtinai visa nusėda Lietuvoje. Bet kad jos yra pakankamai čia, teiginys yra teisingas“.

Laisvosios rinkos institutas sako, kad dabar Lietuvoje taikomi akcizai rūkalams yra vieni didžiausių Europoje, todėl dar didesnis jų apmokestinimas neabejotinai išjudins šešėlinę rinką.

„Gali būti, kad turėsime išaugusią kontrabandą ir nepavyks nei biudžeto labiau papildyti, nei sveikatos pagerinti, o tiesiog turėsime daugiau rūkomų kontrabandinių cigarečių“, – teigė Laisvosios rinkos instituto ekspertas Lukas Stravinskas.

Didinti rūkalų kainą ir taip žmones atgrasyti nuo žalingo dūmo skatina ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Tačiau čia pat organizacijos atstovė patikslina, kad akcizų didinimas nuo cigarečių labiau atbaido jaunimą.

„Tai yra viena iš tabako kontrolės priemonių. Viena efektyviausių. Kainos kėlimas, akcizo kėlimas vykdomas su tikslu, kad tabakas darytųsi kuo mažiau įperkamas, ypač jaunimui“, – teigė Ingrida Zurlytė, PSO Lietuvoje atstovė.

Jaunimas sako, kad pinigų ir brangiems rūkalams atsiras. „Tarp jaunimo daug kas rūko elektronines. Kontrabandinių cigarečių jau pasibaigė laikai, kad jaunimas rūkytų. Dabar jaunimas užsidirba daugiau pinigų ir tai nesukelia rūpesčių. Jeigu žmogus nori, jis visada rūkys. Mano tokia nuomonė“, – sakė vienas jaunuolis.

Priklausomybes gydanti medikė Gintarė Aukselytė taip pat stoja į tų pusę, kurie sako, kad vien rūkalų kainos didinimas užkietėjusio rūkaliaus neprivers šio įpročio atsisakyti. „Aiškiai rūkalų kaina augo per metus, dar prieš man gimstant. Ir tai niekada nesutrukdė žmonėms rūkyti. Tai reiškia, kad kaina nėra esminis aspektas: yra stresas, yra psichologiniai dalykai ir yra tiesiog priklausomybė, nes tai – liga“.

Skaičiuojama, kad lietuviui nuo penkiolikos metų per metus tenka 1128 cigaretės arba 56 pakeliai. Valdžia per trejus metus galvoja didinti ir alkoholio akcizą. Dėl to stiprieji gėrimai brangs beveik euru, alus – keliais centais, o vynas – beveik 30 centų.