Vaizdai atima žadą: vanduo tekėjo ir koridoriaus laiptais

Viename vaizdo įraše užfiksuotas vanduo, tekantis daugiabučio laiptais ir lyg krioklys besipilantis rūsyje.
„Nuo didelio kiekio ir slėgio lietaus vandens neatlaikė ir išsinėrė daugiabučio namo nuotekų vamzdžiai“, – teigė vaizdus užfiksavusi Airida.
Airidos vaizdo įrašas.
Moteris teigė, kad neįprastas vaizdas užfiksuotas Telšiuose.
„Vaizdas tikrai kaip prie Niagaros krioklio. Bet laimei, namą administruojanti įmonė labai operatyviai sureagavo apie pranešimą, atvyko ir sutvarkė. Dabar prireiks tik laiko, kad viskas išdžiūtų“, – portalui sakė moteris.
Airidos vaizdo įrašas.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad trečiadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 1 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas, iki 12–14 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Ventoje ties Leckava – iki 31 cm, Mūšoje ties Žilpamūšiu – iki 25 cm ir Mūšoje ties Ustukiais – iki 21 cm.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 12–21, ežeruose – 17–22, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujausi komentarai