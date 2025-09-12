Vadovybės apsaugos tarnyba vertina siūlymą Žemaitaičiui skirti apsaugą

Parlamentarė ketvirtadienį išplatintame kreipimesi VAT tokį savo siūlymą grindė tuo, jog „Nemuno aušros“ lyderis platformoje „YouTube“ pranešė apie jam asmeniškai kylančią susidorojimo grėsmę.
Kanale „OpTV“ antradienį patalpintame vaizdo įraše R. Žemaitaitis kalbėdamas apie partijos skatinamą atlikti auditą „Ignitis grupėje“ sakė manantis, jog dėl to prieš jį gali suaktyvėti išpuoliai.
„Čia tik laiko klausimas, kada kokią provokaciją turėsime, ar tai auto įvykis imituotas bus... Tai tikrai bus, nes ta informacija gula pas mus į stalčių“, – kalbėjo parlamentaras.
VAT nurodė, jog minėtas vaizdo įrašas institucijai yra žinomas.
„Šiuo metu ši informacija yra tikrinama ir vertinama. Informacija, kokios ir kada gali būti taikomos saugumo užtikrinimo priemonės, viešai neteikiama“, – BNS penktadienį nurodė tarnyba.
Remiantis vadovybės apsaugos įstatymu, apsauga Seimo nariams gali būti skirta „jeigu grėsmė jų saugumui kyla dėl dabartinės ar buvusios jų politinės veiklos“.
Pats R. Žemaitaitis yra sakęs, kad apsauga jam šiuo metu nereikalinga, todėl net ir esant sprendimui ją suteikti, jis tikrai atsisakytų, o tokį kolegės siūlymą vadino trolinimu.
A. Širinskienė kurį laiką kartu su R. Žemaitaičiu priklausė „Nemuno aušrai“, tačiau kilus nesutarimams Seimo narė šią politinę jėgą paliko ir pasirinko atstovauti demokratams.
