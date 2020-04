Gavo nemenką baudą už karantino pažeidimą: klausiau pareigūnų, kodėl jie be kaukių

Savaitės pradžioje patruliavę Šakių pareigūnai pamatę moterį, aktyviai leidžiančią laisvalaikį bėgiojant, tačiau nedėvinčią apsauginės veido kaukės, ją įspėjo dėl pažeidimo. Tačiau netrukus užtikę bėgikę vėl tik jau kitoje vietoje, nubaudė pustrečio šimto eurų bauda. Šakietė neslepia – toks baudos dydis prasilenkia su žmogiškumu, nes kaukę ji turėjo ir pamačiusi artėjančius žmones esą ją užsidėdavo. Priešingai nei su ja per incidentą bendravę pareigūnai – jie, sakė ji, apsauginių kaukių nedėvėjo visai.

Pareigūnų akiratyje atsidūrė dukart

„Pirmadienio rytą maždaug 7.50 val. išėjau iš savo namų kiemo. Gyvenu netoli gatvių sankryžos. Ten mane sustabdė privažiavęs pareigūnų automobilis. Atsidarė langą, mačiau, kad mašinoje buvo trys pareigūnai be apsauginių kaukių, o aš tuo metu kaukę nešiausi rankoje. Kad užsidėčiau kaukę, jie mane įspėjo žodžiu. Tada aš paklausiau: „kodėl jūs trise esate be kaukių? Nes aš tuščioje gatvėje esu viena“. Tada jie pasakė, kad jiems galima. Užsidėjau kaukę ir nuėjau tolyn“, – balandžio 27-osios įvykio užuomazgas prisiminė šakietė Asta (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.).

Tačiau, kai po pirmojo pašnekesio su pareigūnais ji bėgdama kirto miesto ribas ir esą kone tuščiu taku artėjo prie pamiškės, ekipažą moteris pamatė vėl. „Iki tol pro šalį prabėgo vyriškis, dėvintis kaukę, ir dviratininkė, juos pamačiusi iš tolo iš karto užsidėjau ir savo kaukę, nes ją buvau paslinkusi link smakro. O kai bendrakeleivių nebuvo, vėl nuslinkau, kad ši netrukdytų sportuojant man greitai eiti. Taip artėjau prie pamiškės, nes mačiau, kad jokių žmonių prie manęs nėra. Tačiau pastebėjau, kad man iš paskos atvažiuoja tie patys pareigūnai“, – atviravo Asta.

Prašymas nebausti nesugraudino

Kaip pasakojo pašnekovė, stabtelėję šie tarstelėjo, jog nubaus, nes moteris nepaisė pirmojo įspėjimo. Išgirdusi pastaruosius žodžius šakietė neneigė paprašiusi pareigūnų jos nebausti, nes per karantiną visiems sunki situacija tiek pinigine, tiek emocine prasme, būtent todėl ji kas rytą išeina pabėgioti, – kad nuvytų šalin depresyvias mintis.

„Manęs paklausė vardo ir pavardės. Pasakiau, kad nesakysiu ir paprašiau vežti į policijos komisariatą, jei padariau kažką blogo, pažeidžiau įstatymus. Pareigūnai pasakė, kad manęs niekur neveš, tada aš su jais bekalbant išsitraukiau telefoną ir ėmiau fotografuoti save kaip atrodžiau tuo momentu, ir pareigūnus, nes pabrėžiau, jog nesutinku su tuo, ką jie sako, kadangi aplinkoje tikrai buvau viena, aplink kitų žmonių, kuriems kelčiau riziką, nebuvo“, – teigė šakietė.

Neteisybė! Aš bėgau link miško, kur nebuvo žmonių, o pareigūnai mane ten susirado.

Pasak jos, prašymai nebausti, pareigūnų nesugraudino ir jie surašė Astai protokolą, kuriame ji pasirašė, bet paliko prierašą, jog nesutinka su paskirta bauda – 250 eurų, kurią privaloma sumokėti iki gegužės 12 dienos.

„Juk kai jie prie manęs privažiavo, kaukę turėjau, tik ji nedengė mano nosies ir burnos, o buvo nuslinkta prie smakro. Tačiau nuobaudos lape parašyta, jog buvau visai be kaukės“, – detalizavo pašnekovė.

Baudos dydis – skausmingas finansiškai

Tądien popiet Asta pasakojo nuėjusi ir į Šakių policijos komisariatą (PK), įsikūrusį Šaulių gatvėje, dėl nutikusio incidento ir jai skirtos baudos šnektelėti su viršesniais pareigūnais, nes, kaip jau minėta, moteris teigė nesutinkanti dėl paskirtos baudos.

„Pasakė, kad komisaro tądien nebuvo, o man belieka susimokėti baudą ir tik tada galėsiu kreiptis į teismą dėl jos panaikinimo, jei su ja nesutinku. Nutikusios situacijos aprašu pasidalinau ir socialiniame tinkle. Neteisybė! Aš bėgau link miško, kur nebuvo žmonių, o pareigūnai mane ten susirado. Pareigūnams priekaištų neturiu, jie bendravo mandagiai, tačiau baudos dydis man – skausmingas ir atrodo, kad tai – neteisinga“, – guodėsi šakietė pridurdama, jog dėl atvejo ji jau konsultavosi su advokatu, o šis užsiminė, jog pagrindas kreiptis į teismą išties yra.

Pareigūnų atstovas: automobilis – ne vieša vieta

Žurnalistams susisiekus su Marijampolės apskr. VPK atstovu Renatu Siaurusaičiu, jis patvirtino, jog toks įvykis, kai pareigūnai nubaudė karantino draudimų taisyklių nesilaikiusią šakietę, buvo.

„Pirmadienį 7.50 val. Šakių mieste pareigūnai pastebėjo moterį be apsauginės veido kaukės ir ją įspėjo, kad veido kaukę užsidėtų, nes esant viešose erdvėse karantino metu ji – privaloma. Už kiek daugiau nei 20 minučių, ta pati moteris buvo pastebėta bėgiojanti be apsauginės kaukės dviračių ir pėsčiųjų take, kur dažniausiai būna žmonių. Kadangi pareigūnas moterį jau buvo įspėjęs, kad dėvėti apsauginę kaukę būtina, jai surašė protokolą dėl piktybiškai nevykdomų nurodymų – 250 eurų – pusę minimalios baudos“, – komentavo pašnekovas.

Užsiminus apie kitą svarbų niuansą, tai, jog su Asta komunikavę pareigūnai patys buvo be kaukių ir pastarąjį faktą moteris užfiksavo telefonu, R. Siaurusaitis pabrėžė, kad pareigūnai buvo automobilyje, o automobilis nėra vieša vieta.

„Atsižvelgiant į tai, net jei pareigūnas automobiliu važiuoja ne vienas, o su kolegomis, dėvėti kaukes jiems nėra privaloma, nes Vyriausybės nutarime aiškiai parašyta, kad apsaugines veido kaukes privaloma dėvėti viešose vietose“, – teigė jis ir užsiminė, jog baudą šakietė turėtų sumokėti iki nustatyto termino. Jei taip nenutiks, teks persvarstyti ir imtis tolimesnių veiksmų.

„Jei sumokama per numatytą terminą, galioja teisė į pusę minimalios baudos, to nesilaikant, tikėtina, kad bauda didėtų“, – akcentavo Marijampolės apskr. VPK atstovas.

Primename, kad per karantiną esant viešose vietose būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones – veido kaukes, respiratorius ar kt. išskyrus valgant ar geriant viešo maitinimo organizavimo vietose.