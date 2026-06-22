Utenos rajone prasideda tarptautinis keramikos simpoziumas

Visą savaitę truksiantis renginys suburs patyrusius puodžius, garsių keramikos mokyklų atstovus bei gyvosios tradicijos perėmėjus iš dešimties pasaulio šalių – Egipto, Graikijos, Italijos, Kanados, Lenkijos, Maltos, Meksikos, Ukrainos, Suomijos, Šiaurės Makedonijos.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamo simpoziumo tikslas – supažindinti visuomenę ir amato meistrus su skirtingų šalių tradicinės keramikos įvairove, formų bei spalvų savitumu.
Į Leliūnus susirinkę kūrėjai demonstruos gimtųjų šalių unikalias technikas ir dalysis sukauptais įgūdžiais su kolegomis bei renginio svečiais.
Renginio dienomis muziejaus dirbtuvėse virs aktyvus kūrybinis procesas: praktinių užsiėmimų metu dalyviai žies bei dekoruos indus, simpoziumo erdvėse veiks paroda, kurioje lankytojai galės išvysti meistrų atsivežtus darbus.
Savaitės pabaigoje šią ekspoziciją papildys nauji, Leliūnuose gimę menininkų kūriniai.
Pirmasis tarptautinis keramikos simpoziumas V. Valiušio keramikos muziejuje buvo surengtas 2015 metais.
Nuo 2016-ųjų renginiai tapo teminiai, o dalyvaujančių šalių geografija kasmet sparčiai plėtėsi. Per simpoziumo gyvavimo istoriją jame savo meistriškumą jau demonstravo meistrai iš Armėnijos, Baltarusijos, Estijos, Sakartvelo, Japonijos, Latvijos, Ukrainos, Uzbekijos, Vengrijos ir Lietuvos.
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