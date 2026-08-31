URM: Lietuvos ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie lietuvio sulaikymą

„Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie Lietuvos Respublikos piliečio sulaikymą. Atkreipiame dėmesį, kad URM, gerbdama asmenų privatumą ir neturėdama jų sutikimo, negali teikti informacijos žiniasklaidai nei apie konkrečius asmenis, nei apie įvykio aplinkybes“, – Eltai siųstame atsakyme nurodė ministerija.
Kaip skelbė portalas „Nasha Niva“, Baltarusijoje dėl „ekstremistinės veiklos skatinimo“ buvo nuteistas ir įkalintas 27 metų Deividas Stanulevičius.
Minsko teismas jį nuteisė pagal baudžiamąjį straipsnį po sulaikymo pasienyje.
URM piliečiams dar kartą primena nevykti į Baltarusiją, o tiems, kurie šiuo metu joje yra, – nedelsiant iš jos išvykti.
„Taip pat primename, kad valstybėse, kurioms pagal kelionių rekomendacijas taikomas aukščiausias rizikos lygis, konsulinė pagalba gali būti teikiama tik itin ribota apimtimi arba iš viso neteikiama“, – akcentuoja URM.
Kaip skelbė „Nasha Niva“, internete apie Vilniaus gyventoją informacijos randama nedaug. Vyras anksčiau labai domėjosi futbolu ir žaidė gynėju mėgėjų komandoje „Granitas“. Vėliau užsiėmė automobilių prekyba, taip pat organizavo keliones mikroautobusu iš Lietuvos į Lenkiją ir Baltarusiją.
Pastaraisiais metais jis organizavo turistines ekskursijas ir į Černobylio zonos teritoriją Baltarusijoje.
Paskutinis D. Stanulevičiaus įrašas apie tokią dviejų dienų kelionę socialiniuose tinkluose paskelbtas 2026 m. vasario 23 d. Tuomet jis pranešė, kad kita kelionė numatyta kovo 6 d. Netrukus po to jis buvo suimtas, greičiausiai Baltarusijos pasienyje, kadangi iš šios kelionės jis nieko nepaskelbė.
Lietuvis buvo nugabentas į ikiteisminio sulaikymo įstaigą. Neseniai Minsko miesto teismas jį pripažino kaltu pagal Baltarusijos Baudžiamojo kodekso 361-4 straipsnio 1 dalį („ekstremistinės veiklos skatinimas“). Šiuo metu D. Stanulevičius atlieka bausmę.
Kaip skelbia „Nasha Niva“, kaltinimų esmė viešai neskelbiama, kaip įprasta Baltarusijoje vykstančiuose teismo procesuose pagal politinius straipsnius.
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