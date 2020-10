Trikojai toliau kaitina aistras: policija klaidą pripažino tik gerokai ištampę nervus

Vyras, gavęs pranešimą, apie tai, kad jis buvo užfiksuotas viršijęs greitį, buvo pasiryžęs susimokėti baudą, tačiau pasirodo, kad nurodytu keliu net nevažiavo. Pabandęs išsiaiškinti situaciją, jis buvo siuntinėjamas kreiptis vis kitur, kol galų gale pareigūnai pareiškė, kad įvykis užfiksuotas kitur. Policijos atstovas tai paaiškino technine klaida ir pripažino, kad viską išsiaiškinti buvo galima kur kas paprasčiau ir greičiau.

„Įdomi situacija. Rugsėjo 12 d. apie 12 val. aš ir dar trys žmonės startavome automobiliu link Lazdijų. Važiavome keliu Šeduva - Kėdainiai - Pelėdnagiai - Babtai - Kaunas - Alytus - Lazdijai. Vietoje buvome 15 val., ten užtrukome apie valandą ir tokiu pat maršrutu pasileidome namo. Namie buvome apie 21 val.“, – pasakojimą feisbuke pradėjo Mantas.

Rugsėjo 14 d. ryte jį pasiekė el. laišką su Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimo protokolu. „Nuo atsakomybės jokiu būdu nebėgu, tad nepanikuoju. Prasikrapštau akis ir prabėgomis susipažįstu su protokolu“, – toliau dėsto vyras.

Protokole nurodoma, kad jis važiavo 101 km/val. greičiu, kai ten leistina lėkti 90 km/val. Paskirta šešių eurų bauda.

„Rugsėjo 16 d. prisėdu prie kompiuterio mokėti baudos, bet vis dar kirba, kur aš čia taip neatsakingai vairavau. Protokole nėra nei jokių nuotraukų, nei kitų įrodymų apie vairavusį asmenį, bet tą dieną vairavau tik aš, tad nesvarbu. Suvedu protokole nurodytą ilgumą ir platumą ir išsižioju. Mane nušovė kelyje „Via Baltica“, kuriame aš ne tik, kad tą dieną nebuvau, bet, ko gero, nebuvau nei karto šiais metais“, – rašė Mantas.

Surašęs prašymą susipažinti su visa protokolo medžiaga kitą dieną vyras gavo informacijos, kad jo laiškas persiųstas kitam atsakingam asmeniui. Tuomet Mantas susisiekė ir su juo. Čia jis gavo nurodymą pildyti prašymą epolicija.lt portale. Užpildo, paprašo išrašo/nuorašo. Stoja savaitės laiko tyla.

Policijos nuotr.

Nepadeda nei skambučiai su klausimais ir išpasakota situacija, nei kreipimasis kitais kanalais – per socialinius tinklus. Laukit.

„Spalio 4 d. vėl skambinu. Vėl atsiliepia moteris. Klausiu per kitą pusę, t. y., per kiek laiko užpildžius epolicija.lt prašymą turiu gauti informaciją. Pasako, kad per dešimt darbo dienų. Tada klausiu, kodėl negaunu. Tada kartu skaičiuojam dienas. Tada kartu suskaičiuojam 12 dienų. Tada tyla. Tada mano klausimas: tai ką man daryti? Tada gaunu atsakymą, kad čia atsakys kitas kolega, ir kad mane sujungs. Jungia. Klausausi simfonijų ko gero 10 minučių. Šiaip ne taip atsiliepia tas kitas kolega. Vėl aiškinu situaciją, vėl skaičiuojam dienas. [...] Tada pasako, kad perduos dar kažkokiam kolegai, kad atsiųstų. Tada pasakau, kad man jau turėjo per dešimt darbo dienų atsiųsti ir man tuoj reikės eit į teismą, nes baudos negaliu sumokėti, nes šiuo metu nesuprantu, už ką baudžiamas. Pasako, kad turi labai daug darbo ir nespėja, bet tikrai atsiųs“, – liejosi vyras.

Spalio 6 d. ateina nuotrauka. „Siurprizas! Nuotraukoje tikrai mano automobilis ir tikrai mano numeris, BET koordinatės ir laikas, nurodytos toje nuotraukoje, kuri naudojama kaip neginčijamas pažeidimo įrodymas – su fatalinėmis klaidomis, t. y., greičio matavimo įrenginys rodo visiškai kitą vietą, nei yra padaryta nuotrauka. Tas nurodo, kad duotuoju momentu, kada buvau nufotografuotas, įrenginys (toliau vadinsiu trikoju), veikė netinkamai, t. y., dirbo iškreiptais parametrus ir tam yra nenuginčijami įrodymai, gauti iš policijos“, – situaciją bandė apibendrinti Mantas.

Ačiū, kad pasidalinote savo istorija, iš kurios mes, kaip organizacija, išmoksime tam tikras pamokas.

Spalio 7 d. jį pasiekė laiškas su nauju protokolu. „Dokumentas pakoreguotas, kad būtų „patogus“, – piktinosi vyras ir klausė, kodėl jis yra baudžiamas už KET pažeidimą, kurį užfiksavo, jo teigimu, neteisingai veikianti įranga.

Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis po Manto pasisakymu aiškino, kad Lietuvos kelių policijos tarnyba informaciją apie klaidingas koordinates gavo tik spalio 5 d. „Paaiškėjo, kad pareigūnas, pastatęs greičio matuoklį, nesuvedė vietos koordinačių, bet koordinatės niekaip nedaro įtakos greičio viršijimo nustatymo faktui. Registre klaidingai nurodytos koordinatės pašalintos ir įvesta teisingas pažeidimo fiksavimo adresas, papildomai suformuotas KET pažeidimo duomenų protokolas“, – teigė R. Matonis.

Policijos pripažino, kad Mantas atsakymą iš epolicija.lt gavo ne per 10 darbo dienų, kaip yra įsipareigota, o per 15 darbo dienų.

Jis patikslino, kad greičio matuoklis turi GPS imtuvą, tačiau pervažiavus į kitą vietą ir pareigūnui nepažymėjus rankiniu būdu naujos vietos, lieka prieš tai buvusios vietos koordinatės.

„Sutinku, kad komunikacija su jumis nebuvo tinkama, šitą klausimą jau sprendžiame, neabejoju, kad ateityje žmogus galės daug lengviau gauti norimą informaciją. Ačiū, kad pasidalinote savo istorija, iš kurios mes, kaip organizacija, išmoksime tam tikras pamokas“, – teigė R. Matonis.