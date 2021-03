Tikrina atvykstančiuosius į Lietuvą: mažėja keliaujančių be privalomų anketų

Jos duomenimis, praėjusią savaitę pasieniečiai patikrino 2297 asmenis, atvykusius į Lietuvą iš Lenkijos. Iš jų kodų neturėjo 807. Vidutiniškai per praėjusią savaitę anketų nebuvo užsipildę 35 proc. vykusiųjų.

Per visą priemonės taikymo laikotarpį nuo vasario 17 dienos patikrinta per 17 tūkst. asmenų, 8175 iš jų atvyko neužsipildę anketų, bet tai padarė kontrolės vietose. Vidutiniškai per parą Lietuvos – Lenkijos kryptimi atvyksta 1731 transporto priemonių.

Pasieniečiai tikrina, ar keliautojai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje (nuoroda: https://keleiviams.nvsc.lt) yra pateikę būtiną informaciją apie save ir ar ji atitinka asmenų faktinius duomenis. Jeigu tikrinamas asmuo neužpildė minėtos anketos arba pateikė netikslius (ne visus) duomenis, pareigūnai kontroliuoja, kad toks anketos pateikimas ar duomenų tikslinimas būtų atliekamas iškart mobiliame kontrolės poste.

Nuo vasario 8 dienos, sustiprinus visų į Lietuvą atvykstančių asmenų kontrolę šalies oro uostuose bei Klaipėdos jūrų uoste, pasieniečiai juose irgi talkina NVSC specialistams vykdyti priemones, padedančias laikytis karantino reikalavimų. Visi per jūrų ir oro uostus į Lietuvą atvykę asmenys, prieš juos palikdami, privalo pereiti papildomai įrengtus patikros punktus. Juose tikrinamos keleivių užpildytos NVSC anketos, įvertinami keleivių turimi COVID-19 ligos tyrimų rezultatai ir jų atlikimo laikas.

Kovo 22–28 dienomis per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą atvyko 1087 asmenys, apie 155 asmenų per parą, per oro uostus atvyko 5097 asmenys (728 asmenų per parą).

Anot Policijos departamento, pareigūnai per kovo mėnesį patikrino 24 tūkst. 466 asmenis, esančius izoliacijoje, taip pat nepraleido 5795 transportų priemonių, kurios norėjo vykti į kitą savivaldybę be pateisinamos priežasties. Per pastarąsias kelias savaites policija taip pat patikrino 7899 ūkio subjektus.