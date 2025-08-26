Tautiečiai dalijasi sniego vaizdais: gal juokaujat?

Antradienį, šiek tiek po 14 val., feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ Vilma pasidalijo nuotraukomis, kuriose užfiksuotas sniegas Mažeikiuose.
„Čia rimtai?“ – pamatytais vaizdais netikėjo internautė Olesia. „Jūs gal juokaujate?“ – stebėjosi ir Vanda.
Tautiečiai internete viešino ir daugiau sunkiai įtikimų vaizdų. Anot Rimos, Kupiškio rajone iškrito gerokai krušos.
Anykščių rajone, anot gyventojų, taip pat pabalo žemė.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasidalijo vaizdo įrašu iš Mažeikių rajono. „2025 m. rugpjūčio 26 d. apie 13.45 val., matyti intensyvi kruša – kelias padengtas ledukais, eismas vyksta sudėtingomis sąlygomis“, – teigė sinoptikai.
Kaip skelbė sinoptikai, pirmadienį, rugpjūčio 25 d. rytą, apie 9.30 val., Virkšų kaime (netoli Platelių) taip pat buvo užfiksuoti krušos likučiai.
Trečiadienio naktį vietomis trumpai palis. Kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra 3–8, Kuršių nerijoje 9–11 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galima silpna šalna iki 1 laipsnio šalčio. Dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Ketvirtadienio naktį kai kur truputį palis, dieną be žymesnio lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje 12–14, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, dieną pereinantis į pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 24–29, pajūryje 21–23 laipsniai šilumos.
