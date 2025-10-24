Tapinas: šita kelionė jiems kainuos virš 116 tūkst. eurų

„Bus emocionalus įrašas, bet jūs suprasit.
Nuo karo pradžios ant „Laisvės TV“ ir manęs kibirais buvo liejamas purvas, šmeižtas ir neapykanta. Beveik non-stop. Kliuvo visiems. Dėl to tikrai išgyveno ir mano artimi žmonės, ir „Laisvės TV“ simpatikai. Ir nesupratom iki galo, kodėl – juk mes padedam Ukrainai, nepaėmėm nė vieno cento sau, iš kur tiek neapykantos ir pykčio.
Prasidėjus teismo procesui irgi buvo panašiai – Orlauskas (Artūras, red.past.) ir kompanija galėjo valandas kalbėti netiesą, pulti, šmeižti, o aš turėjau sėdėti ir tylėdamas žiūrėti į juos, o po to grįžęs jaustis kaip po gerų purvo vonių.
Trejus metus.
F**k them.
Šiandien antros instancijos Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį, kuri, mūsų teisininkų nuomone, iš tiesų Lietuvoje neturi precedento. Teismas atmetė atsakovų apeliacinius skundus ir patvirtino beveik visas mūsų apeliacijas.
Teismas nusprendė priteisti ieškovui Andriui Baliui Tapinui solidariai iš atsakovų A. Orlausko, UAB „Init“, UAB „Nataiva“ (Janutienės „OpTV“), UAB „Goruva“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“ 39 tūkst. eurų ir palūkanas.
Teismas nusprendė priteisti ieškovui VšĮ „Laisvės TV“ solidariai iš atsakovų A. Orlausko, UAB „Init“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“, UAB „Nataiva“ (Janutienės „OpTV“), UAB „Goruva“ (“Gorienės Komentaras TV“) 28 tūkst. eurų ir palūkanas.
Teismas taip pat perskirstė bylinėjimosi išlaidas mūsų naudai, viską suskaičiavus Orlauskas ir kiti atsakovai turės padengti 42 462 eurus „Laisvės TV“ išlaidų ir 7 088 Andriaus Balio Tapino teisinių išlaidų.
Ir, žinoma, turės būti pašalinti visi šmeižikiški įrašai ir Orlauskas, „OpTV“ ir Gorienės kanalas „Komentaras TV“ turės paskelbti paneigimus. Orlausko atveju paneigimą sudaro 15 punktų. Taigi maestro ir kitiems atsakovams šita kelionė kainuos virš 116 tūkstančių eurų. Žinoma, dar yra galimybė kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą ir ja turbūt jie pasinaudos, bet LAT jau turi Žemaitaičio bylos precedentą. O apygardos teismo sprendimą vykdyti turės nedelsiant.
Ir jei kas pamiršo – esame deklaravę, kad visa priteista neturtinė žala keliaus paremti Ukrainos gynėjams. Taigi – kol kas 67 tūkst. eurų ir A. Orlauskas gali tapti vienu didžiausių fizinių asmenų, parėmusių Ukrainą.
Pasakyti, kad visi mes džiaugiamės, tai nieko nepasakyti“, – penktadienį feisbuke rašė A. Tapinas.
