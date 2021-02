Susisiekimo ministerija netrukus žada pataisas, leisiančias atsisakyti taksofonų

Kaip BNS informavo telekomunikacijų bendrovė „Telia“, šiuo metu įstatymai įpareigoja išlaikyti ir aptarnauti 213 taksofonų, nors jais per metus pasinaudojama tik kelis ar keliolika kartų.

„Telia“ pažymi, kad taksofonai jau daugiau nei dešimtmetį yra nuostolinga paslauga, bet jų visiškai atsisakyti buvo neskubama argumentuojant, kad šiais aparatais galima paskambinti Bendrajam pagalbos centrui (BPC).

„Bet net ir pagalbos numeriu 112 per metus iš taksofonų paskambinama tik pavieniais atvejais. Be to, iš taksofonų skambučių neįmanoma identifikuoti, todėl dažnai pasitaiko melagingų pranešimų, kurie trikdo BPC darbą“, – BNS informavo bendrovė.

Susisiekimo ministerija nurodė, kad pasikeitus direktyvai, nustatančiai Europos elektroninių ryšių kodeksą, nebėra numatoma prievolės teikti telefono ryšio paslaugas taksofonais, tačiau tam dar reikia pakeisti Elektroninių ryšių įstatymą ir kitus nacionalinius teisės aktus.

„Susisiekimo ministerija kartu su Ryšių reguliavimo tarnyba parengė Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo (...) ir jį lydinčių įstatymų projektus (...) Pasikeitus ministerijos vadovybei, vykdomos papildomos konsultacijos su rinkos dalyviais ir projektas tikslinamas, artimiausiu metu bus pateiktas Vyriausybei“, – BNS informavo ministerija.

Vyriausybei pritarus, pakeitimus turės priimti ir Seimas, vėliau reikės dar Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo – ši paslauga būdavo peržiūrima kartą metuose, iki gegužės. Pernai privalomų taksofonų skaičius sumažintas nuo 392 iki 213.

„Telia“ teigimu, taksofonų kaip universalios paslaugos jau yra atsisakiusios bent 12 Europos Sąjungos šalių.