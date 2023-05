Sumažėjus karo pabėgėlių srautui uždaromas užsieniečių registracijos centras Alytuje

„Visiškai sumažėjus nuo karo bėgančių Ukrainos piliečių srautui, priimtas sprendimas uždaryti paskutinį ukrainiečių registracijos centrą šalyje. Ukrainiečiai ir toliau laukiami Lietuvoje – čia jiems bus suteikta visa reikiama pagalba“, – teigia vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

Statistikos departamento duomenimis, per praėjusią parą į Lietuvą atvyko 57 karo pabėgėliai iš Ukrainos, o per praėjusias septynias dienas –122, vidutiniškai pastaruoju metu – iki dviejų dešimčių per parą.

Praėjusių metų vasario 24 dieną Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą Lietuvoje buvo įkurti septyni registracijos centrai priimti pabėgėliams iš Ukrainos, pirmasis iš jų – Alytuje. Šis centras uždaromas nuo gegužės 8 dienos.

Kaip nurodo VRM, nuo šiol į Lietuvą atvykę ukrainiečiai turėtų kreiptis tiesiai į bet kurį Migracijos departamento skyrių. Taip pat toliau veiks karštoji linija 1808, kuria telefonu teikiama informacija apie apgyvendinimą, socialinę ir sveikatos apsaugą, grįžimą namo ir t. t. Karštoji linija veikia kasdien nuo 8 iki 20 val. Operatoriai karo pabėgėlius konsultuoja ukrainiečių, anglų ir rusų kalbomis.

Policijos atstovų teigimu, dvi Alytaus registracijos centre dirbusios Ukrainos pilietės tęs darbą Alytaus miesto savivaldybėje ir teiks pagalbą į Lietuvą atvykusiems savo tautiečiams. Iš viso policijoje dirba septyni Ukrainos piliečiai.

Į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams humanitarinė pagalba kiekvienoje savivaldybėje teikiama nevyriausybinių organizacijų – Lietuvos „Carito“, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos, Maisto banko ir Maltos ordino pagalbos tarnybos – centruose.

Alytaus registracijos centras atsidarė antrą karo dieną – 2022 metų vasario 25-ąją ir priėmė pirmuosius į Lietuvą atvykusius nuo karo bėgančius Ukrainos piliečius. Per visą laikotarpį į registracijos centrą kreipėsi 10 tūkst. 707 asmenys, čia laikinai gyveno 5722 ukrainiečiai.

Karo pabėgėlių iš Ukrainos registracija kurį laiką vyko keliuose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Marijampolėje ir Šiauliuose. Piko metu per parą Į Lietuvą atvykdavo daugiau nei 2 tūkst. ukrainiečių.

Elektroninių paslaugų sistemoje MIGRIS iš viso užregistruoti 76 tūkst. 578 (iš jų 26 tūkst. 152 vaikai iki 18 metų) Ukrainos piliečiai. Šiuo metu galiojančius leidimus gyventi laikinos apsaugos pagrindu turi 45 tūkst. 168 asmenys.