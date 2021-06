Stebėjimo sistemoms Baltarusijos pasienyje numatyti dar 11 mln. eurų

Anot jos, 4,3 mln. eurų dėl išaugusios nelegalios migracijos taip pat bus skirta valstybės sienos su Baltarusija kontrolei sustiprinti ir palapinių miesteliui Užsieniečių registracijos centre.

„Šiemet per nepilną pusmetį neteisėtų migrantų srautai iš kaimyninės Baltarusijos penkis kartus didesni, nei pernai per visus metus. Lietuvos kaimynė – valstybė, kurios diktatoriaus veiksmų neįmanoma nuspėti. (...) Todėl privalome įvertinti didėjančius finansinius poreikius ir skirti lėšų išlaidoms padengti“, – pranešime cituojama vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Vyriausybė taip pat pritarė, kad būtų 100 tūkst. eurų būtų papildomai skirta Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją.

Biudžeto pakeitimams dar turi pritarti Seimas.

VRM duomenimis, vien per pirmąją birželio pusę į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti kiek daugiau nei 200 neteisėtų migrantų, o iš viso per 2021 metais – beveik 400. Tai – daugiausiai Irako piliečiai. Šis kiekis yra penkis kartus didesnis nei per visus 2020-uosius.

„Pastaruosius keletą metų pagrindinis į Lietuvą gabenamų kontrabandinių rūkalų srautas irgi driekiasi iš Baltarusijos. 97 procentai visų Valstybės sienos apsaugos tarnybos sulaikytų rūkalų buvo gabenta iš šios valstybės“, – nurodo ministerija.

Anot jos, įdiegus stebėjimo priemones prie valstybės sienos su Rusija, bandymų pažeisti sieną gabenant kontrabandą beveik nepasitaiko. Vienas veiksmingiausių valstybės sienos kontrolės būdų yra stebėjimo sistemų naudojimas.

Ministerijos duomenimis, šiuo metu 61 proc. Europos Sąjungos išorės sienos (Lietuvos dalis) stebima naujoviškomis sienos stebėjimo technologijomis: 100 proc. – jūros sienos (119,65 km), 100 proc. – išorės sienos su Rusija, 38,6 proc. – išorės sienos su Baltarusija.

Siekiant visiško sienos su Baltarusija stebėjimo, pasieniečių teigimu, papildomai reikia 38 mln. eurų.

2014–2020 metais sistemoms įrengti ir atnaujinti buvo skirta 47,84 mln. eurų, iš jų: 32,3 proc. – ES lėšų, 67,7 proc. – nacionalinio biudžeto lėšų.

Lietuva su Baltarusija turi 678,8 kilometro ilgio sieną.