Statistikos departamentas pradeda skelbti COVID-19 pandemijos statistiką

Duomenų atnaujinimas: duomenys automatiškai atnaujinami ir teikiami paromis – nuo 00.00 iki 23.59 val. Duomenys apie atvejus automatiškai atsinaujina kasdien 05.55 val. ir 11.30 val. ir patiekiama praėjusios paros atvejų informacija. Duomenys apie atliktus tyrimus automatiškai atsinaujina kasdien 05.55 val., 11.30 val., 15.00 val. ir 18.00 val. ir patiekiama iki šiol atliktų tyrimų informacija.

Duomenų šaltinis: Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema (VDV IS).

Duomenų VDV IS teikėjai ir rodiklių apskaičiavimas:

Patvirtintų atvejų skaičius per praėjusias 7 dienas (© NVSC)

Patvirtintų atvejų skaičius per praėjusias 14 dienas (© NVSC)

Atliktų tyrimų skaičius per praėjusias 7 dienas (© ESPBI)

Teigiamų tyrimų dalis per 7 dienas (© NVSC ir ESPBI) = Patvirtintų atvejų skaičius per 7 dienas (© NVSC) / Atliktų tyrimų skaičius per 7 dienas (© ESPBI)

Patvirtintų atvejų skaičius 100 tūkst. gyv. per 14 dienų (© NVSC) = 100,000 * Patvirtintų atvejų skaičius per 14 dienų (© NVSC) / Gyventojų skaičius savivaldybėje (© LSD)

Patvirtintų atvejų per 7 dienas santykis su 7 dienomis prieš tai (© NVSC)

Atliktų tyrimų skaičius per praėjusias 7 dienas (© ESPBI) 100 tūkst. gyv.

Nuolatinių gyventojų skaičius savivaldybėje arba šalyje 2020 metų pradžioje (© LSD)

Atvejo kodas, apskaičiuotas naudojantis maišos funkciją (© NVSC)

Tyrimo patvirtinimo data (nuo 2020-09-01) (© NVSC)

Nuolatinės asmens savivaldybės pavadinimas (© NVSC)

Asmens amžiaus grupė: iki 9 metų amžiaus ir 70–79 metų bei vyresni nei 80 metų (© NVSC)

Asmens lytis (© NVSC)

Savaitės savivaldybės atvejų skaičius (© NVSC)

Savaitės savivaldybės atvejų skaičiaus skirtumas nuo praėjusios savaitės (© NVSC)

Tyrimo atlikimo data (© ESPBI)

Savivaldybės pavadinimas (© ESPBI)

Neigiamų tyrimų skaičius (© ESPBI)

Teigiamų tyrimų skaičius (© ESPBI)

Pakartotinių teigiamų tyrimų skaičius (teigiamų tyrimų tą savaitę, kai jie nėra pirmasis kažkurio paciento tyrimas per visą istoriją, skaičius) (© ESPBI)

Visų tyrimų skaičius (© ESPBI)

Neigiamų tyrimų skaičius (© ESPBI)

Teigiamų tyrimų skaičius (© ESPBI)

Visų tyrimų skaičius (© ESPBI)

Tyrimų priskyrimo konkrečiai savivaldybei nustatymo principai (pateikti pagal eiliškumą):

a. Registracijos metu tyrimui mobiliame punkte asmens nurodyta savivaldybė.

b. Jei tokios nėra, yra parenkama pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašęs tiriamas asmuo, savivaldybė.

c. Jei ir tokios nėra, tada naudojama tyrimą užsakiusios įstaigos savivaldybė.

Santrumpos:

ESPBI – e. sveikatos sistema

LSD – Lietuvos statistikos departamentas

NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Kaip įsiterpti į savo svetainę, paskyrą ar pan.?

Virtualiuoju stendu dalykitės tiesiog kopijuodami ir įterpdami nuorodą.

Atvirieji duomenys

Detalūs patvirtinti COVID-19 ligos atvejai pateikiami ir atvirais duomenų failais https://data.gov.lt/