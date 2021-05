Startavus masinei vakcinacijai – pirmieji trikdžiai: žmonės skundžiasi „užlūžusia“ sistema

Pasak skaitytojo Karolio, užsiregistruoti vakcinai jis bandė nuo 8 val. ryto, tačiau jau kelias valandas to padaryti nepavyksta.

„Kelias valandas bandau prisijungti, vis išmeta klaidas. Atnaujinus puslapį iš keliolikos kartų pavyko nustatyti tapatybę per banką tačiau vėliau sistema vėl užstringa“, – apie nepavykusius bandymus užsiregistruoti vakcinai informavo skaitytojas.

„Prasidėjo masinė visų gyventojų vakcinacija, o sistema visiškai užlūžus“, – Karoliui antrino skaitytoja Sandra.

Sveikatos apsaugos ministerijos Spaudos tarnybos vyr. specialistas Julijanas Gališanskis portalo žurnalistams patvirtino, kad informacija apie trikdžius ministerijai yra žinoma. „Tarp 8–9 val. ryto susiformavo daugiau užklausų, nei sistema gali apdoroti vienu metu. Dėl to sutriko registracija. Ši problema sprendžiama ir maždaug per pusvalandį sistema turėtų veikti pilnu pajėgumu be sutrikimų“, – situaciją komentavo SAM atstovas.

Skaitytojo nuotr.

Kaip skelbta pirmadienio rytą, vakcinacijai registruoti galima ne tik save, bet ir kitą žmogų, taip pat numatyta galimybė pasirinkti savivaldybę, kur asmuo nori būti skiepijamas. Be kita ko, pasikeitus planams, sistemoje galima pakeisti registracijos laiką arba ją išvis atšaukti.

Visuotinė registracijos sistema skiepijimuisi šalyje veikia nuo gegužės vidurio.

Norėdamas registruotis vakcinai nuo COVID-19, gyventojas turi patvirtinti savo tapatybę per Elektroninius valdžios vartus.

Nuo 16 metų galima skiepytis tik „Pfizer-BioNTech“ vakcina, kitų gamintojų vakcinos yra numatytos žmonėms nuo 18 metų.