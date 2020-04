Arkivyskupas G. Grušas: nelankykite artimųjų, užteks skambučio

„Skirti laiko savo artimiesiems yra taip pat svarbu. Karantino metu gyvename uždaroje erdvėje, bet tai labai padeda atnaujinti santykį vieni su kitais. Skirkime tą laiką savo artimiesiems, šeimos nariams. Nereikia šiais metais važiuoti, kaip tik apsiribojimas yra saugojimas savęs ir kitų. Skirkite laiką paskambinti savo giminėms „Skype“ ar telefonu. Skirkite laiką paskambinti tiems, kurie yra vieniši. Tai yra labai svarbu – mūsų seneliams, kurie vieni namuose sėdi, pradžiuginkime juos telefono skambučiu“, – kvietė G. Grušas.

Arkivyskupas pripažįsta, kad šiemet Velykas švęsime kitaip, bet tai nereiškia, kad esame mažiau tikintys.

„Švęsime šiais metais kaip ir gyvename šiuo metu – labai neįprastai. Bažnyčiose vyks pamaldos, tik be procesijų, be tiesioginio tikinčiųjų dalyvavimo, bet yra gausu galimybių dalyvauti nuotoliniu būdu – tiek per LRT, tiek interneto, „Marijos radijo“ transliacijas“, – teigė G. Grušas.

„Šių Velykų neįprastumas irgi mums duoda didelę galimybę. Mes labai dažnai per Velykas ir per visas mūsų šventes išgyvename didelį šurmulį. Kai to šurmulio šiais metais yra mažiau, mes gauname didelę progą namuose likus tikrai apmąstyti gilią prasmę – skirti laiko sau, skirti laiko savo namiškiams, artmiesiems ir skirti laiko Dievui“, – sakė jis.

G. Grušas ragino dalyvauti nuotoliniu būdu šv. Mišiose, liturgijose ir taip padėkoti Dievui už visa, ką mes turime.

„Netektys, kurias matome aplink save, primena mums būtinumą dėkoti Dievui, kad jis yra šalia, kad mums padeda, ir kiek mes turime. Tas dėkojimas padės mums įveikti kai kuriuos išorinius dalykus, kurie kartais gali mus prislėgti. Kai mes matome, kad Jis yra šalia, tai tas dėkojimas irgi yra svarbu“, – sakė G. Grušas.

Pasak arkivyskupo, bažnyčios veikla per karantiną nenutrūko, tik ji ėmėsi saugumo priemonių.

„Bažnyčia šiuo metu tęsia tuos dalykus, kuriuos iki šiol darė – kunigai meldžiasi, aukoja mišias, priima asmenis pokalbiams, asmeninei išpažinčiai, lanko ligonius, taip pat tęsia karitatyvinę veiklą“, – sakė jis.

Dvasininkas taip pat padėkojo savanoriams ir ragino jaunimą imtis savanorystės bei padėti vargstantiems žmonėms karantino metu.